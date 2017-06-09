Успел повоевать в рядах боевиков на Донбассе и послужить в американской армии на Гавайях. Это если коротко об очередном легионере-наемнике, который «засветился» в группировке «ДНР». Гийом Кувелье – человек с двойным гражданством – Франции и США, и, как оказалось, с двойными стандартами. За что и поплатился – из американской армии его уволили. Но куда же он подевался? И сколько еще таких иностранных наемников воюет против украинских бойцов? Журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии» попытались разобраться.