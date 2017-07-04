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Запрещенные реалии. Как журналисты Крыма стали «госизменниками»? (видео)

Запрещенные реалии. Как журналисты Крыма стали «госизменниками»? (видео)
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В подконтрольном крымским властям интернет-издании «Крыминформ» в конце июня вышел материал «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать». В нем журналистов, которые работают в рамках проектов Радио Свобода, обвинили в госизмене и «ведении подрывной деятельности на территории России». Руководство RFE/RL расценило эти обвинения как посягательство на безопасность крымских журналистов и попытку закрыть для мира информацию о полуострове. Российские правозащитники и представители украинских медиаорганизаций также заявили, что это давление на всех крымских журналистов.

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