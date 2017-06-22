21 июня в подконтрольном крымским властям интернет-издании «Крыминформ» вышел материал «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать». В нем журналистов, которые работают в рамках проектов Радио Свобода, обвиняют в госизмене и «ведении подрывной деятельности на территории России». Руководство RFE/RL расценивает эти обвинения как посягательство на безопасность крымских журналистов и попытку закрыть для мира информацию о полуострове. Российские правозащитники и представители украинских медиаорганизаций также заявили, что это давление на всех крымских журналистов.

Интернет-издание «Крыминформ» начало работать на полуострове после аннексии. Оно принадлежит крымчанину Максиму Николаенко, который до этого возглавлял газету «Крымское время» и информагентство «Новый регион.Крым». В 2014 году Николаенко учредил по месту жительства в Симферополе ООО «Крымская информационная компания», которое владеет двумя юрлицами – «Крыминформ» и радио «Комсомольская правда. Крым».

Судя по информации из российских реестров госзакупок, «Крымская информационная компания» получает миллионные бюджетные заказы от подконтрольных России властей Крыма на освещение их деятельности. Таким образом, ее медиапроекты фактически являются подконтрольными крымским чиновникам.



«Готовы за любые деньги на все, что угодно»

21 июня в «Крыминформе» появился анонимный материал (не подписан автором) о деятельности Крым.Реалии. В нем представлено интервью неизвестного человека со скрытым лицом и измененным голосом, который представляется Андреем и заявляет, что 2,5 года сотрудничает с Крым.Реалии. В подтверждение своих слов он якобы предоставил копию договора с RFE/RL о сотрудничестве.

Кроме того, Андрей перечислил фамилии крымчан, которые, по его словам, работают для издания, называя их «молодой беспринципной порослью, которая готова за любые деньги сделать все, что угодно».

В публикации также приведены копии договора RFE/RL об аренде офиса в симферопольском бизнес-центре и счетов по его оплате. Не исключено, что эти документы сотрудники ФСБ могли изъять в самом офисном центре и во время прошлогодних массовых обысков в домах крымских журналистов в рамках уголовного дела автора Крым.Реалии Николая Семены.

Изначально, в «переходной период», редакция Крым.Реалии пыталась работать на полуострове и потому арендовала офис в Симферополе. Однако затем вынуждена была покинуть полуостров в результате зачистки информационного пространства подконтрольными России властями Крыма и давления на независимых журналистов со стороны «самообороны», а потом и ФСБ, рассказал главный редактор Крым.Реалии Владимир Притула.

В материале «Крыминформа» работу Крым.Реалии и Радио Свобода/RFE/RL комментируют председатель Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко и депутат Госдумы России, экс-директор представительства российского ВГТРК в Украине Евгений Ревенко.

Игорь Коротченко говорит, что в связи с деятельностью крымских журналистов, которые сотрудничают с Радио Свобода/RFE/RL, «возникают риски угрозы национальной безопасности Российской Федерации». А Евгений Ревенко называет деятельность крымских журналистов, которые сотрудничают с Радио Свобода/RFE/RL, государственной изменой, заявляя, что они «ведут подрывную деятельность в России».

Понятие госизмены регламентировано в Уголовном кодексе России статьей 275. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

На следующий день после публикации в «Крыминформе» ее прокомментировал министр внутренней политики, информации и связи подконтрольного России правительства Крыма Дмитрий Полонский. На своей странице в фейсбуке он назвал крымских журналистов Радио Свобода/RFE/RL «изменниками, которые работают на иностранные спецслужбы».



«Мы постоянно чувствуем давление»

Руководство RFE/RL расценивает подобные обвинения как посягательство на безопасность крымских журналистов.

В Крыму запугивают независимых журналистов, чтобы закрыть информационное окно в мир

«Назвать работу любого журналиста Радио Свобода государственной изменой является посягательством на их безопасность и их профессию. В аннексированном Россией Крыму прилагаются все усилия для запугивания независимых журналистов, чтобы закрыть информационное окно в мир.

Мы выступаем против такой агрессии и презрения. Наши журналисты не являются сторонами ни в каких конфликтах и не оказывают помощи ни одному государству. Их задача – сообщать новости настолько достоверно, насколько это возможно.

Мы знаем про риски, с которыми сталкиваются наши репортеры, и не только в Украине, и безопасность каждого из них является нашим приоритетом. Мы предоставляем помощь и защиту, подтверждая те ценности, которые мы связываем с их благополучием и тяжелой работой», – заявил президент RFE/RL Томас Кент.

По его словам, указанный материал в «Крыминформе» «предоставляет собой глубоко искаженное и обманчивое описание деятельности Радио Свобода (RFE/RL)».

Руководитель проекта Крым.Реалии Владимир Притула, в свою очередь, называет публикацию в «Крыминформе» провокацией и атакой не только на журналистов Крым.Реалии, но и на всех свободных журналистов в Крыму, а также представителей крымского экспертного сообщества, которое критически оценивает происходящее на полуострове.

Это также попытка запугать крымчан, которые на нашем сайте комментируют ситуацию в Крыму

«Это не первая атака на Крым.Реалии. Мы постоянно чувствуем давление на наших коллег, которые сотрудничают с проектом. Но я расцениваю эту публикацию в «Крыминформе» и как попытку запугать всех независимых журналистов в Крыму. Это намерение, как сказал Томас Кент, закрыть окно для информации из Крыма, причем не только для Крым.Реалии, но и других масс-медиа – как украинских, так и международных. И также это попытка запугать крымчан, крымских экспертов, которые делятся с нами информацией, которые комментируют на нашем сайте ситуацию в Крыму. Сайт Крым.Реалии, эфиры радио и телепроекта являются площадкой, где выражают мнения люди разных взглядов на прошлое, настоящее и будущее Крыма», – говорит он.

Владимир Притула отрицает, что человек, который в публикации «Крыминформа» называет себя сотрудником Крым.Реалии, таковым является: «Человек, который дает интервью «Крыминформу», – вероятно, фейковый. И большая часть информации, которую он предоставляет, – фейковая. Я считаю, что это манипуляция со стороны организаторов этой провокации против крымских журналистов».



Что последует за «информационной атакой»?

Обвинения журналистов в «ведении подрывной деятельности» и госизмене российские правозащитники назвали акцией по дискредитации неподконтрольных нынешней власти СМИ. Об этом заявили в международной правозащитной организации «Агора». Ее правовой аналитик Дамир Гайнутдинов отмечает, что дискредитация неугодных СМИ является «одним из основных инструментов государственной политики России». Причем, касается это, по его словам, не только СМИ, но и любых критиков и оппонентов российского правящего режима – неправительственные организации, гражданских активистов, оппозиционных политиков.

«В случае с публикацией в «Крыминформе» речь идет о явном и несомненном нарушении этических принципов и стандартов журналистики. Однако, ущерб деловой репутации издания и ущерб для чести и достоинства упомянутых в публикации людей несомненно нанесен и в справедливом суде против «Крыминформа» и цитируемого им Коротченко и Ревенко у них были бы все шансы защитить свое доброе имя», – говорит правозащитник.

Дамир Гайнутдинов не исключает, что публикация в «Крыминформе» может предшествовать более серьезным последствиям. Поэтому он рекомендует крымским журналистам позаботиться о своей безопасности:

«В условиях, когда судебный контроль за деятельностью полиции, следствия и спецслужб отсутствует, когда нападения на журналистов годами остаются нераскрытыми, вопросами собственной безопасности пренебрегать нельзя. К примеру, стоит внимательно изучить и использовать руководства Frontline Defenders и EFF».



«Это не просто давление, это репрессии»

В Союзе журналистов России обвинения в адрес крымских журналистов Радио Свобода/ RFE/RL назвали следствием личных взглядов тех, кто их высказал.

Скорее всего, в этой ситуации играют роль какие-то личные взгляды

«Что касается таких понятий, как госизмена, все эти пункты прописаны в законодательстве каждой отдельно взятой страны. Данное СМИ (Радио Свобода/ RFE/RL – КР) не попадает у нас в России в разряд экстремистских, поэтому сложно это комментировать с точки зрения какой-то профессиональной логики. Это можно расценивать как угодно, в том числе как собственную позицию спикеров, которые это сказали. Скорее всего, как во многих случаях, к сожалению, в такой напряженной ситуации играют роль какие-то личные взгляды, инициативы и точки зрения на этот вопрос, вызванные теми или иными причинами», – заявил Крым.Реалии руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.

В то же время, в медиаорганизациях Украины такие публикации трактуют как репрессии против крымских журналистов. В Национальной союзе журналистов Украины (НСЖУ) возмутились по поводу попытки дискредитации работы проекта Радио Свобода/ RFE/RL в Крыму.

Неприемлемо, когда журналисты открывают «охоту» на журналистов

«Неприемлемо, когда журналисты открывают «охоту» на журналистов. Подобные материалы показывают, что у российских политиков есть «подручные», готовые распять тех, кто пытается объективно и профессионально исполнять свои обязанности, информируя о чрезвычайных реалиях Крыма. Примечательно, что материал (в «Крыминформе» – КР) вышел сразу же по окончанию международной конференции ОБСЕ в Вене (Австрия), на которой много говорилось об ответственности России за угнетение свободы слова в Крыму и важности безопасности журналистов в опасных зонах», – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Исполнительный директор Института массовой информации (Украина) Оксана Романюк назвала обвинения крымских журналистов в «ведении подрывной деятельности в России» и госизмене «ярким примером давления» на них.

Это не просто давление, это репрессии. И это также часть информационной войны

«Именно такие атаки на журналистов мы не часто наблюдаем, потому что, как я понимаю, здесь речь идет о нескольких видах давления: слежках, обысках, манипуляциях с информацией. Настолько сильное давление мы наблюдаем только по отношению к тем журналистам, которые работают в Крыму и с крымскими темами. Но именно в этой ситуации это не просто давление, это репрессии. И это также является частью информационной войны, направленной на разжигание вражды в отношении Украины, Евросоюза, США, а также дискредитацию достоверных и независимых источников информации», – отмечает она.

По мнению Оксаны Романюк, столь специфическое и сильное давление на крымских журналистов со стороны подконтрольных России СМИ и властей должно послужить еще одним аргументом для властей Евросоюза, чтобы усилить санкции в отношении России.