Телепроекту «Крым.Реалии» 5 июля исполнилось три года. Первый выпуск программы вышел в эфире телеканала новостей «24» 5 июля 2014 года. По словам авторов и участников проекта, – это передача для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму. Автор и ведущий проекта, крымский журналист Александр Янковский рассказал о том, что необходимость в программе о событиях в Крыму возникла задолго до российской аннексии полуострова. «Телепроект Крым.Реалии стал делать то, что нужно было делать центральным телеканалам задолго до 2014 года – регулярно и компетентно рассказывать о том, что происходит на полуострове. И делать это так, чтобы было интересному каждому украинцу», – рассказал Янковский. Он добавил, что телепроект «Крым.Реалии» смотрят во многих странах мира, «потому что в ней говорят правду о Крыме и крымчанах». Телепроект «Крым.Реалии» выходит в эфир по субботам в 18.30 (повторы в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.