В этом году в Украине рекордное количество музыкальных фестивалей. Однако далеко не всех заявленных на афишах звезд в результате увидят зрители. Кого из российских гастролеров возвращают на украинской границе домой? А кто из них без проблем зарабатывает гонорары на концертных площадках страны даже после выступлений на оккупированной части Донбасса и в аннексированом Россией Крыму, чем они нарушили украинское законодательство? (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)