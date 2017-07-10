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Кого из российских гастролеров возвращают на украинской границе домой? (видео)

Кого из российских гастролеров возвращают на украинской границе домой? (видео)
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В этом году в Украине рекордное количество музыкальных фестивалей. Однако далеко не всех заявленных на афишах звезд в результате увидят зрители. Кого из российских гастролеров возвращают на украинской границе домой? А кто из них без проблем зарабатывает гонорары на концертных площадках страны даже после выступлений на оккупированной части Донбасса и в аннексированом Россией Крыму, чем они нарушили украинское законодательство? (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)

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