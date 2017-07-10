Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы, чтобы возобновить выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России. «Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море. В соответствии с плановой ротацией сил фрегат «Адмирал Эссен» сменит однотипный корабль «Адмирал Григорович», который выполняет задачи в составе группировки с марта 2017 года», – сказано в сообщении. (Видео Reuters)