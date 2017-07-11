Скандальные инвестиции. Декларация заместителя гендиректора госпредприятия «ProZorro» Татьяны Сазоновой стала объектом пристального внимания журналистов. И дело даже не в миллионных счетах и роскошных автомобилях, указанных в ее декларации. Эффект взрыва информационной бомбы произвела покупка Сазоновой – квартира в элитном доме в центре оккупированного Донецка. Для чего киевская чиновница инвестирует в квадратные метры на территории, подконтрольной группировке «ДНР»? (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)