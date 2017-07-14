Спустя два года после начала аннексии Крым продолжал получать электроэнергию с материковой Украины. В 2016 году полуостров полностью перешел на собственную генерацию и российское электричество, которое подают по так называемому энергомосту через Керченский пролив. Впрочем, решение о строительстве новых мощных электростанций на территории Крыма было принято еще в апреле 2014. То есть задолго до отключения украинской электроэнергии. По плану две новые крымские электростанции должны были заработать в конце 2017 года. Но возникла проблема. Американские и европейские санкции не разрешают продажу энергетического оборудования в аннексированный Крым. Впрочем, в конце июня 2017 газовые турбины для новых электростанций были замечены в Севастополе. А 9 июля корреспонденту Reuters удалось заснять турбины компании Siemens в Феодосийском торговом морском порту. Действительно ли эти турбины сделаны в Европе? А если так, то каким образом россиянам удалось обойти санкции? Подробности – в сюжете Крым.Реалии.