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Ничто и никогда не разделит нас – Макрон о США и Франции (видео)

Ничто и никогда не разделит нас – Макрон о США и Франции (видео)
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты Америки и Франция «никогда ничего не разделит». Об этом он сказал 14 июля, принимая президента США Дональда Трампа на праздновании Национального праздника Франции, известного как День взятия Бастилии, в Париже. Пышный парад ознаменовал годовщину штурма Бастилии, тогдашней политической тюрьмы, во время Французской революции 1789 года. Нынешние празднования также были посвящены сотой годовщине вступления США в Первую мировую войну 1917 года, что, как сказал Макрон, «спасло» Францию. (Видео АР)

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