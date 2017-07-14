Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты Америки и Франция «никогда ничего не разделит». Об этом он сказал 14 июля, принимая президента США Дональда Трампа на праздновании Национального праздника Франции, известного как День взятия Бастилии, в Париже. Пышный парад ознаменовал годовщину штурма Бастилии, тогдашней политической тюрьмы, во время Французской революции 1789 года. Нынешние празднования также были посвящены сотой годовщине вступления США в Первую мировую войну 1917 года, что, как сказал Макрон, «спасло» Францию. (Видео АР)