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Россияне не хотят ехать в Крым | Крым.Реалии ТВ (видео)

Россияне не хотят ехать в Крым | Крым.Реалии ТВ (видео)
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После российской аннексии 2014 года Крым как курорт де-факто стал зависим исключительно от настроения российского туриста. Этим летом россиянам надоел Крым и на отдых они поехали в Турцию и на другие курорты. А на полуострове тем временем подсчитывают убытки и ищут объяснения провальному сезону. А еще выставляют на продажу отели и пансионаты. Как провальный курортный сезон скажется на жизни крымчан и на рынке крортной недвижимости – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».

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