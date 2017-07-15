После российской аннексии 2014 года Крым как курорт де-факто стал зависим исключительно от настроения российского туриста. Этим летом россиянам надоел Крым и на отдых они поехали в Турцию и на другие курорты. А на полуострове тем временем подсчитывают убытки и ищут объяснения провальному сезону. А еще выставляют на продажу отели и пансионаты. Как провальный курортный сезон скажется на жизни крымчан и на рынке крортной недвижимости – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».