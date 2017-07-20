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Как в Петербурге проходили пикеты в поддержку крымских татар (видео)

Как в Петербурге проходили пикеты в поддержку крымских татар (видео)
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В Санкт-Петербурге 18 июля прошла серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар. Акация прошла в рамках «Стратегии-18» – 18-е число выбрано в связи с началом сталинской депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Участники пикетов обратили внимание на аспекты международного права, связанные с проблемой крымских татар. Целью активистов было донести до горожан свою позицию, которая состоит в том, что, во-первых, Россия, согласно международному праву, является страной-оккупантом, а во-вторых, не выполняет по отношению к крымским татарам даже обязательства оккупирующей стороны.

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