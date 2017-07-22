Их предки создали одну из самых больших империй мира и контролировали Европу и Азию. Но теперь на полуострове их осталось меньше тысячи. Кто же они, эти загадочные жители Крыма? Потомки великих полководцев или хранители тайных знаний? Также в этом выпуске вы узнаете – какая новая угроза из Росиси появилась на полуострове. И стоит ли доверять успокаивающим заявлениям крымских чиновников, назначенных Москвой? Главные события в жизни Крыма и самые загадочные страницы истории полуострова – в новом выпуске программы «Крым.Реалии»