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Прекратите слушать «громкоговорителей» по радио и ТВ – Маккейн (видео)

Прекратите слушать «громкоговорителей» по радио и ТВ – Маккейн (видео)
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Сенат США 25 июля проголосовал за начало дебатов по законопроекту об отмене действующей системы медицинского страхования, так называемой Obamacare. В голосовании принял участие сенатор-республиканец Джон Маккейн, который перенес операцию по удалению опухоли в головном мозге. Ранее присутствие политика на заседании ставилась под сомнение. Это голосование рассматривают как победу президента США Дональда Трампа, который на протяжении нескольких недель убеждал республиканцев поддержать это. (Видео АР)

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