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Задержание судна «San porfyrios», заходившего в порты Крыма (видео)

Задержание судна «San porfyrios», заходившего в порты Крыма (видео)
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Пограничники Одесского отряда морской охраны задержали иностранное судно-нарушителя, которое заходило в закрытые порты Крыма. Теплоход «San porfyrios» был остановлен пограничниками в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. По предварительным данным, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) и тем самым IMO (уникальный идентификатор судна), который находится на борту теплохода «San porfyrios» (флаг Белиз), неоднократно, в течение 2014-2015 годов, заходило во временно закрытые порты аннексированного Крыма.

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