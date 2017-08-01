Пограничники Одесского отряда морской охраны задержали иностранное судно-нарушителя, которое заходило в закрытые порты Крыма. Теплоход «San porfyrios» был остановлен пограничниками в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. По предварительным данным, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) и тем самым IMO (уникальный идентификатор судна), который находится на борту теплохода «San porfyrios» (флаг Белиз), неоднократно, в течение 2014-2015 годов, заходило во временно закрытые порты аннексированного Крыма.