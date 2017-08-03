Конгресс США утвердил, а президент Дональд Трамп подписал закон, который делает санкции против России, Северной Кореи и Ирана частью американского законодательства. Как это повлияет на российско-украинский конфликт, на действия России в оккупированном Крыму и на Донбассе? Об этом в программе «Ваша Свобода» обсуждали Максим Яли, эксперт по международным отношениям; Дмитрий Некрасов, российский экономист; Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», эксперт по энергетике. Видео украинской службы Радио Свобода.