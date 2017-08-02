Полуостров снова без света. 28 июля прекратились поставки электричества в Крым через так называемый энергомост. Как сообщает Минэнерго России, это произошло из-за аномальной жары на Кубани. Авария вновь наглядно продемонстрировала, насколько уязвим Крым без собственной генерации. А она теперь зависит не только от энергомоста из России, но и от того, запустят ли газовые турбины компании Siemens, вопреки европейским и американским санкциям, которые все же оказались на полуострове. Руководство Siemens заявляет о намерениях уйти с российского рынка. И просит Россию вернуть эти турбины назад. Но работают ли санкции на самом деле и собирается ли Россия отказываться от строительства новых электростанций в Крыму?