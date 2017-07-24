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Siemens прекращает поставки энергооборудования в Россию из-за турбин в Крыму (видео)

Siemens прекращает поставки энергооборудования в Россию из-за турбин в Крыму (видео)
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Представители немецкого концерна Siemens подтвердили, что все четыре газовые турбины, произведенные для проекта в Тамани в 2016 году, были модифицированы и незаконно перемещены в Крым без их ведома. Концерн объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам. Все возможные будущие поставки в Россию состоятся только после того, как концерн удостоверится, что оборудование будет установлено в месте назначения, предусмотренном контрактом.

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