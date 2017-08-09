В заявлении армии Северной Кореи сообщается, что ее cтратегическиq отдел – подразделение по ядерной и ракетной войне – «тщательно изучает» план по стрельбе баллистической ракетой в Гуам, территорию Тихого океана, находящуюся под управлением Соединенных Штатов. Заявление было зачитано неизвестной телеведущей на северокорейском государственном телевидении 9 августа. Позже неиндефецированный ведущий того же канала предупредил Соединенные Штаты, что «тотальная война» может нанести удар по «материковой части США». (Видео KRT via Reuters)