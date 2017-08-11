20 километров песчаной косы с пляжами, санаториями и гостиницами на Азовском побережье – это Бердянск в Запорожье. Курортные сезоны в 2014-2015 годах здесь были неудачными, в этом же году трудно найти свободное место как на городских пляжах, так и в гостиницах. Снять жилье здесь можно от ста до 10 тысяч гривен в сутки. Владельцы отелей уверяют: в этом году к ним едут отдыхающие со всей Украины. А сами отдыхающие признаются: выбрали курорт как альтернативу оккупированному Крыму.