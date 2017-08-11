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Гонки автопрома: как Советский Союз копировал западные машины (видео)

Гонки автопрома: как Советский Союз копировал западные машины (видео)
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Промышленность набирала большие обороты в гонке за влияние между Западом и Советским Союзом, символизируя силу и способность создавать, обновлять и вести мир в будущее. Но в то время как в Советском Союзе полагались на собственные силы и в некоторых случаях в определенных отраслях были лучше своих капиталистических соперников – например, исследования космоса и производство оружия – Советский Союз был далеко позади, когда речь шла об автомобилях. Часто СССР был вынужден копировать своих капиталистических соперников, чтобы не отставать.

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