Промышленность набирала большие обороты в гонке за влияние между Западом и Советским Союзом, символизируя силу и способность создавать, обновлять и вести мир в будущее. Но в то время как в Советском Союзе полагались на собственные силы и в некоторых случаях в определенных отраслях были лучше своих капиталистических соперников – например, исследования космоса и производство оружия – Советский Союз был далеко позади, когда речь шла об автомобилях. Часто СССР был вынужден копировать своих капиталистических соперников, чтобы не отставать.