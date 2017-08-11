10 августа Военно-морской флот России проводил военные учения в Балтийском море и вдоль берегов российского эксклава – Калининградской области. Солдаты практиковали высадку на пляже, а истребители и вертолеты обеспечивали воздушную поддержку. К учениям были привлечены более 2000 военнослужащих, более 20 кораблей и судов и 100 военных транспортных средств. В середине июня у границы Литвы и Польши проходили учения НАТО, которые имели целью подготовку к возможному противостоянию вероятной агрессии России в этом регионе, так называемом Сувалкской коридоре. Через несколько дней в соседней Латвии ее президент Вейонис, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Канады Гарджит Садджан презентовали батальон военнослужащих стран НАТО под руководством Канады. Союз НАТО имеет целью разместить четыре такие многонациональных батальона, численностью примерно по тысяче военных, во всех трех странах Балтии и в Польше. (Видео Reuters)