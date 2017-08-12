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В Херсоне провели фестиваль арбузов (видео)

В Херсоне провели фестиваль арбузов (видео)
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В Голой Пристани Херсонской области состоялся ежегодный арбузный фестиваль «Сладкое чудо», на котором победил самый большой арбуз с весом 17,7 кг. Владелец арбуза говорит, что по сравнению с его 42-килограммовым рекордсменом 2011 года и даже с прошлогодним 28-килограммовым победителем, нынешний чемпион не впечатляет. Причина – очень высокая температура в Херсонской области. Иногда жара нагревала почву до 60 градусов, тогда как арбузу нужно до сорока. В этом году среди тыкв победил почти 39-килограммовый гигант, а среди дынь – почти 6-килограммовая.

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