Назначенный Москвой руководить Крымом господин Аксенов продолжает рапортовать о неслыханных успехах экономики полуострова под его управлением. Утверждает, что и производство растет, и безработных почти не осталось. А цены не успевают догонять зарплаты, которые постоянно и неумолимо увеличиваются. Но сколько правды в таких заявлениях? Журналисты Крым.Реалии проверили цифры, которые озвучили российские чиновники. Стали ли крымчане богаче после российской аннексии украинского полуострова Крым – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».