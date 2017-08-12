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Зарплаты крымчан – мифы и реалии | Крым.Реалии ТВ (видео)

Зарплаты крымчан – мифы и реалии | Крым.Реалии ТВ (видео)
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Назначенный Москвой руководить Крымом господин Аксенов продолжает рапортовать о неслыханных успехах экономики полуострова под его управлением. Утверждает, что и производство растет, и безработных почти не осталось. А цены не успевают догонять зарплаты, которые постоянно и неумолимо увеличиваются. Но сколько правды в таких заявлениях? Журналисты Крым.Реалии проверили цифры, которые озвучили российские чиновники. Стали ли крымчане богаче после российской аннексии украинского полуострова Крым – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».

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