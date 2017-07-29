Крымские чиновники ожидают этим летом миллион украинских туристов. И говорят, что эта цифра могла бы быть большей, если бы украинские власти не мешали украинцам выезжать в Крым. Но собираются ли на самом деле украинцы ехать отдыхать на оккупированную территорию? И чем именно может быть привлекателен Крым: высокими ценами, многочасовыми очередями или возможностью оказаться в тюрьме ФСБ по обвинению в терроризме? Что думают украинцы про отдых на оккупированном полуострове – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».