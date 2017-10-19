В подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя 19 октября состоялось очередное заседание по «делу 26 февраля». Выступил еще один свидетель защиты – член Меджлиса крымскотатарского народа Энвер Куртиев. Кроме того, суд отклонил ходатайство адвоката Эдема Семедляева о проведении портретной экспертизы, чтобы выяснить, действительно ли один из мужчин на видеодоказательствах – обвиняемый Асанов. Двое из пяти подсудимых – Али Асанов и Мустафа Дегерменджи – остаются под домашним арестом. Следующее заседание запланировано на 23 октября.