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«Дело 26 февраля»: суд отказал защите в проведении портретной экспертизы (видео)

«Дело 26 февраля»: суд отказал защите в проведении портретной экспертизы (видео)
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В подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя 19 октября состоялось очередное заседание по «делу 26 февраля». Выступил еще один свидетель защиты – член Меджлиса крымскотатарского народа Энвер Куртиев. Кроме того, суд отклонил ходатайство адвоката Эдема Семедляева о проведении портретной экспертизы, чтобы выяснить, действительно ли один из мужчин на видеодоказательствах – обвиняемый Асанов. Двое из пяти подсудимых – Али Асанов и Мустафа Дегерменджи – остаются под домашним арестом. Следующее заседание запланировано на 23 октября.

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