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Чийгоз об украинском паспорте: «Его не меняют на другие символики» (видео)

Чийгоз об украинском паспорте: «Его не меняют на другие символики» (видео)
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«Гражданин, имея этот документ (паспорт – КР), несет ответственность перед своей страной», – заявил Ахтем Чийгоз на встрече с руководством Украины в Администрации президента. Петр Порошенко, в свою очередь, наградил прилетевших из Турции заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза орденами «За заслуги». Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции 25 октября. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

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