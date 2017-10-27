«Гражданин, имея этот документ (паспорт – КР), несет ответственность перед своей страной», – заявил Ахтем Чийгоз на встрече с руководством Украины в Администрации президента. Петр Порошенко, в свою очередь, наградил прилетевших из Турции заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза орденами «За заслуги». Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции 25 октября. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.