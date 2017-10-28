До 2014 года Крым по большей части пил украинское молоко и ел украинские сыры. После аннексии поставки украинских товаров на полуостров были прекращены. А крымские производители молочных продуктов надеялись заработать много денег в условиях отсутствия конкуренции. Но надеждам не суждено было сбыться. Российское молоко вытесняет из полуострова местного производителя. И это признают даже подконтрольные Кремлю чиновники. Но что же на самом деле в пачках с надписью «молоко» российские компании предлагают жителям полуострова?