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Что продают крымчанам под видом молока? | Крым.Реалии ТВ (видео)

Что продают крымчанам под видом молока? | Крым.Реалии ТВ (видео)
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До 2014 года Крым по большей части пил украинское молоко и ел украинские сыры. После аннексии поставки украинских товаров на полуостров были прекращены. А крымские производители молочных продуктов надеялись заработать много денег в условиях отсутствия конкуренции. Но надеждам не суждено было сбыться. Российское молоко вытесняет из полуострова местного производителя. И это признают даже подконтрольные Кремлю чиновники. Но что же на самом деле в пачках с надписью «молоко» российские компании предлагают жителям полуострова?

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