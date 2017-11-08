Во время обыска 8 ноября в доме Руслана Белялова в Старом Крыму пропало три тысячи долларов США и 60 тысяч российских рублей (около 24 тысяч гривен – КР). Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов. В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у активистов и общественников. По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент уже не ограничиваются в свободном передвижении. После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.