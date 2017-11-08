Крымскотатарского активиста Сейтумера Сейтумерова 8 ноября оштрафовали на две тысячи рублей по решению Бахчисарайского районного суда. Сейтумерова обвинили в публикации в социальной сети в 2012 году символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Утром 8 ноября сотрудники полиции провели обыск в доме Сейтумерова, изъяли компьютер, флешки, ежедневник и книги. После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.