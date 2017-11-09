Женщины, задержанные на админгранице, рассказали, что российские пограничники спрашивали их о связях с экстремистской группировкой «ИГ» («Исламское государство»), запрещенной в России и аннексированном Крыму. 8 ноября сообщалось, что в Крыму пропала связь с группой из пяти жен крымских мусульман, арестованных по «делу Хизб ут-Тахрир», и двух сопровождающих их представительниц организации «Бизим Балалар». Все они ехали из Херсона в Крым. Позже стало известно, что их задержали российские пограничники. После нескольких часов удержания на границе российские пограничники отпустили их. Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.