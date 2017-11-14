У Ильми Умерова все еще двоякое отношение к своему освобождению. Когда сотрудники ФСБ предлагали написать ему прошение о помиловании – отказал, ведь готов был отсидеть 2 года тюрьмы за свою позицию: Крым – это Украина. В эксклюзивном интервью для Крым.Реалии бывший политический заключенный и один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров ответил на вопросы о решениях Меджлиса в 2014 году, почему в свое время пошел в политику и о том, что происходило в Крыму во время аннексии. В сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд Крыма приговорил заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения. Его обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Ильми Умерова вместе с Ахтемом Чийгозом освободили 25 октября 2017 года.