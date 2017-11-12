Ильми Умеров свободен. Но он говорит, что о таком освобождении не просил. И готов был отсидеть два года тюрьмы за свою позицию: Крым – это Украина. Сейчас крымские власти, подконтрольные Кремлю, обвиняют Умерова в сотрудничестве с ними в 2014 году. В эксклюзивном интервью Крым.Реалии он рассказал, почему пошел во власть в те времена. Политический заключенный и один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров ответил на болезненные и острые вопросы о Меджлисе. Скоро на сайте Крым.Реалии выйдет полная версия эксклюзивного интервью.