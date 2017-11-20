Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя 20 ноября отказал адвокатам обвиняемых по «делу 26 февраля» во всех заявленных на суде ходатайствах. Судья Сергей Деменок отказался признавать недопустимыми доказательствами видеозапись митинга 26 февраля 2014 года возле здания парламента Крыма, представленную стороной обвинения в качестве доказательства массовых беспорядков и вины Али Асанова, Мустафы Дегерменджи и других обвиняемых. Суд также отказал стороне защиты в допросе российского главы Крыма Сергея Аксенова, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и его заместителя Ахтема Чийгоза. По мнению суда, сторона защиты «не представила достаточных обоснований для допроса свидетелей». Следующее судебное заседание по делу «делу 26 февраля» назначено на вторник 21 ноября.