Специально для Крым.Реалии

В российском Иркутске эпидемия отравлений «Боярышником» – за несколько дней умерло более семидесяти горожан. Средство для принятия ванн мужчины и женщины всех возрастов принимали внутрь – дешево, зато вместимость спирта высокая. Но в этот раз «винокуры» сделали «настойку» из метилового спирта и антифриза. Получилось убойное пойло. Несмотря на весь трагизм произошедшего, второстепенная деталь в российских новостях вызывает улыбку: «Путину доложено о смерти иркутян от отравления «Боярышником».

Похожую картину мы наблюдаем и в Крыму с момента его оккупации. Здесь длительное время борются со своим «Боярышником» – лосьоном для лица. Его пьют как алкогольный напиток, хотя это косметическое средство, сетовал заместитель председателя оккупационного Госсовета Крыма Андрей Козенко.

Заместитель главы администрации Симферополя Тейфук Гафаров, жаловался журналистам:

«Приобрести данный вид продукции могут даже несовершеннолетние граждане. Оснований для запрета на законодательном уровне нет, поскольку спиртосодержащая лекарственная настойка «Боярышник» по прямому назначению применяется в парфюмерно-косметических целях».

Кроме «Боярышника» в России и в оккупированном Крыму пользуется популярностью лосьон косметический «Медовый люкс». К 75% спирта добавлена парфюмерная композиция «Цветочная 3/4» с наночастицами серебра. В сети шутили, что «Медовый люкс» производится в Сколково по новейшей нанотехнологии.

Еще в марте крымский самозванец Сергей Аксенов предложил запретить продажу «Боярышника». Но что интересно, законных оснований для запрета косметических средств нет, а содержимое таких жидкостей Роспотребнадзор не котролирует. Вот если кто-то выпьет и сразу умрет, а еще лучше – если во множественном числе, тогда другое дело... Только после массового отравления в Иркутске распоряжение о запрете продажи «Боярышника» и подобных средств издал премьер Дмитрий Медведев.

Такие «лекарства» опасны тем, что даже если они разлиты правильно, люди все равно умирают

Такие «лекарства» опасны тем, что даже если они разлиты правильно, люди все равно умирают. Хоть и медленно, но зато обязательно. В конце августа, например, в Крымском научно-практическом центре наркологии от алкогольной интоксикации лечилось 37 человек и все они заявляли, что употребляли «Боярышник». Были и смертельные случаи, констатируют в центре. «Косметика» перегружает печень и сердце, провоцирует психозы с дальнейшими суицидами. Расходится в Крыму и лекарственная спиртовая настойка. Местные аптекари любителей «подлечиться» прозвали «боярышниками», а бутылочки с «лекарством» – «фунфыриками».

О том, насколько опасны такие «косметика с лекарством», говорит статистика. Казалось бы, за последние пять лет употребление алкоголя на душу населения в России сократилась с 18 до 13,5 литра. Но именно пьянство стало причиной смерти 30% мужчин и 15% женщин. За прошлый год в России от заболеваний, связанных с алкоголем, умерло около полумиллиона россиян. Население травится дешевкой – треть рынка крепких напитков заняли «фунфырики». Решить проблему даже грозным окриком сверху вдруг и сразу не удастся.

Печально, но по данным Росстата, первое место по росту смертности в первом полугодии прошлого года занимала «здравница» Крым – 4,8%. В среднем по России этот показатель был на 2% ниже. Высоких достижений Крым «добился» благодаря растущему количеству «боярышников», а также продаже дешевых «фунфыриков» в шаговой доступности. И без камней с неба обошлись.

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