Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«УККА приветствует резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по оккупированному Крыму», – сообщает американская газета The Ukrainian Weekly. «Принятие резолюции, в которой Организация Объединенных Наций вновь подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, было радостно встречено Украинским конгрессовым комитетом Америки, наибольшим представительством американцев украинского происхождения. Однако, приветствуя прохождение этой резолюции, президент УККА Андрей Футей подчеркнул, что «26 отрицательных голосов представляют все государства-члены Содружества Независимых Государств (СНГ), за исключением Азербайджана, Молдовы и, конечно же, Украины, и, таким образом, УККА призывает правительство Украины выйти из СНГ». «Мы приветствуем прекращение президентом Порошенко участия Украины в Исполнительном комитете СНГ, а также тех законодательных реформаторов, которые хотят довести дело до установления двустороннего визового режима с такими странами, как Россия, совершившей многочисленные террористические акты против Украины и международного сообщества, такие как военный захват Крыма, начавшийся более 1000 дней назад», – заявил Футей».

«Путин подключил Крым к газу», – передает польская газета Rzeczpospolita. «Одна из проблем Крыма – это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что «Черноморнефтегаз» (украинская добывающая компания, присвоенная Россией – КР) закончил работу по присоединению крымских газопроводов к газовым магистралям России. В ближайшие 2-3 дня начнется подача российского газа на полуостров», – цитирует Владимира Путина агентство УНИАН. По словам российского президента, Крым на пике нагрузок потребляет 1200-1300 мегаватт, 800 мегаватт поставлялось из континентальной Украины, а сегодня собственная генерация составляет 1000-1100 мегаватт, плюс передвижные электростанции, что в сумме дает 1300 мегаватт. Газ из России позволит начать строительство двух электростанций для восстановления энергетического баланса полуострова. Они дадут дополнительно 250 мегаватт. Это должно стать толчком для развития экономики Крыма, уверил Путин».

«Крыму мы дадим мост, они пусть дают имя» – цитирует Владимира Путина сербский портал В92. «Жители Крыма пусть дают ему имя», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции. Он отметил, что Крым постепенно интегрируется, в том числе строительством моста. «Туризм будет расширяться, будут там развиваться и высокие технологии». Путин признал, что правовая и экономическая интеграция Крыма гораздо сложнее, чем он думал. Он также сказал, что надеется, что в один прекрасный день Россия нормализует отношения с Украиной».

«В Крыму – рождественские статуи от детей из Феццано», – сообщает итальянская газета Gazzetta della Spezia. «Несколько статуэток, сделанных школьниками из Феццано, будут отправлены в Москву вице-президенту культурного центра Лигурия-Россия. Статуэтки будут вручены главе итальянской общины Крыма в Керчи, древнем городе, основанном генуэзцами, где и до сегодня лелеют общность потомков генуэзцев, к которым присоединились потомки солдат армии Бурбонов, бежавших в Крым во время объединения Италии».

«Тост с Путиным в Крыму с хересом 1765 года (от $150 тысяч): сейчас Киев хочет допросить Берлускони», – передает итальянское издание Corriere della Sera. «Украинские власти официально потребовали допросить Сильвио Берлускони за дегустацию с Путиным, состоявшуюся в 2015 году в Крыму, и считающуюся «незаконной» Киевом. Инцидент произошел в сентябре 2015 года, когда бывший премьер-министр – во время визита на полуострове Черного моря – потягивал из бутылки Херес-де-ла-Фронтера 1765 года (стоимостью $150 000) вместе с российским президентом Владимиром Путиным. Дегустация имела место в исторических подвалах Массандры, недалеко от Ялты. Хотя де-факто Крым был присоединен к России, он все еще является частью Украины, и Киев уже в то время осудил визит бывшего премьер-министра Италии, считая его неуместным, и запретил Берлускони въезд в страну в течение трех лет «по соображениям национальной безопасности». В частности эпизод дегустации закончился расследованием властями. Киев осудил – за незаконное присвоение имущества особенно значительного национального достояния – директора подвалов, Янину Павленко, которая лично открыла для Берлускони и Путина бутылку.