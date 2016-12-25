Самолет Ту-154 Минобороны России разбился у побережья Сочи, на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять российских военных в Сирию, а также представители российских СМИ и военнослужащие. Концерт, по данным представителя ансамбля, должен был состояться в Алеппо.

Самолет с артистами на борту вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в ночь на 25 декабря. Он приземлился в Сочи для дозаправки и в 5:20 по Москве вновь поднялся в воздух.

Через 20 минут борт пропал с радаров во время набора высоты; позднее стало известно, что он упал на седьмой минуте полета. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять российских военных в Сирию, а также представители российских СМИ и военнослужащие. Концерт, по данным представителя ансамбля, должен был состояться в Алеппо.

Глава департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский, комментируя катастрофу, сказал о хоре им. Александрова: "Их называли поющим оружием Кремля. Так и было".

Помимо артистов хора Александрова на борту самолета находились директор департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова.

Также в самолете были трое журналистов Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и Александр Сойдов, звукооператор), съемочная группа НТВ в составе корреспондента Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстого, трое сотрудников телеканала "Звезда".

Минобороны России опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154. В списке 84 человека, в том числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза). По данным фонда "Справедливая помощь", она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Сначала сообщалось, что Глинка могла следовать этим бортом только до Сочи, а потом решила не лететь в Сирию, но муж Елизаветы Глинки Глеб подтвердил "Снобу", что она погибла. Еще в отсутствии официального подтверждения глава СПЧ Михаил Федотов опубликовал некролог на сайте Совета по правам человека:

​Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала "огромной потерей" гибель директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. "Она была святой", – заявила правозащитница.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура.

Источник "Фонтанки" в Минобороны сообщает, что самолет перевозил большой объем военных бумаг, в том числе секретных, и что следователи не исключают версии теракта. "Интерфакс" утверждает, что комиссия по расследованию причин крушения Ту-154 склоняется к версии технической неисправности.

По данным Минобороны, разбившийся самолет был выпущен в 1983 году, общий налет составляет 6689 часов. Последний ремонт борт прошел в декабре 2014 года, плановое обслуживание он прошел в сентябре 2016 года. Управлял самолетом "опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков".

В связи с авиакатастрофой сформировали правительственную комиссию, сообщили в кабинете министров России. Ее возглавил министр транспорта России Максим Соколов, который вылетел в Сочи. Специалисты обнаружили на месте крушения самолета первые тела погибших. Поисковые работы ведут спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники Министерства обороны России. МЧС направило в Сочи водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер". Специалисты оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

Точка массового скопления обломков находится в 6 километрах от береговой линии. "Ориентировочная глубина в этом месте - от 80 до 110 метров", – пояснили в МЧС. Министерство обороны направило к месту крушения корабли, вертолеты, самолет и беспилотные летательные аппараты. По последним данным, обнаружены тела десяти погибших.