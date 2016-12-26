В 2016 году – юбилей крупнейшего востоковеда-тюрколога, специалиста по истории Турции, по турецкому языку, фольклору и литературе, академика Владимира Александровича Гордлевского. Имеются в его обширном научном наследии и труды, связанные с изучением Крыма и крымских татар.

Владимир Гордлевский родился 25 сентября (7 октября по новому стилю) 1876 года в Свеаборге (Финляндия) в семье военного чиновника. По окончании с серебряной медалью Александровской гимназии в Гельсингфорсе поступил в знаменитый Лазаревский институт восточных языков, а в 1904 году с дипломом 1-й степени – на историко-филологический факультет Московского университета. Затем в рамках подготовки к профессорскому званию в Лазаревском институте в 1904-1907 годах стажировался в Стамбуле в турецком и арабском языках; некоторое время жил в Сирии, слушал лекции в парижском Коллеж де Франс.

По возвращении, с 1907 по 1918 год, Гордлевский преподавал турецкий язык и историю турецкой литературы в Лазаревском институте, который позднее был реорганизован в Московский институт востоковедения. В 1918 году он стал профессором Переднеазиатского института.

В период Первой мировой войны в качестве корреспондента «Русских ведомостей» и военного переводчика побывал на Кавказском фронте

В это время ученый активно работает, обрабатывает этнографические материалы, собранные во время путешествий, переводит на турецкий язык произведения русской литературы. В период Первой мировой войны в качестве корреспондента «Русских ведомостей» и военного переводчика побывал на Кавказском фронте. После революции 1917 года Гордлевский работал заведующим восточным отделом Государственной Библиотеки имени Ленина. С 1925 по 1929 годы он – профессор Московского государственного университета; преподавал на восточном факультете Военной академии РККА имени Фрунзе. В 1934 году получил степень доктора литературоведения. В 1920-1948 годах Гордлевский – профессор Московского института востоковедения, руководитель сектора языка и литературы стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения АН СССР, в 1946 году избран академиком Академии Наук СССР.

Будучи выдающимся специалистом-тюркологом, Гордлевский не обошел своим вниманием и Крым

Владимир Гордлевский – крупнейший востоковед-тюрколог, настоящий знаток Турции. Ему принадлежит около 300 работ по турецкому языку, истории, этнографии, фольклору и литературе Турции. Он был редактором первого «Турецко-русского» словаря, изданного в 1931 году. Важнейшие его работы: «Государство Сельджукидов Малой Азии», «Сказания и легенды, собранные в Турции в 1926-1928 гг.», «Образцы османского народного творчества», «Внутреннее состояние Турции во второй половине XVI века». Будучи выдающимся специалистом-тюркологом, Гордлевский не обошел своим вниманием и Крым. Назовем несколько крымоведческих работ: «Рукописи Восточного Музея г.Ялты», «Замечания на «Пословицы крымских татар», изданные П. А. Фалевым», «Организация цехов у крымских татар: из поездки в Бахчисарай», «Ахтем-ахай», «Лексика караимского перевода Библии».

Неутомимой энергии покойного И. Гаспринского обязаны мусульмане тем, что начали открываться мусульманские благотворительные общества, которые обратились в культурно-просветительские учреждения

Гордлевский высоко оценивал значение и роль крымскотатарского просветителя, издателя Исмаила Гаспринского для развития мусульманского сообщества своего времени. Статья Гордлевского, написанная в марте 1917 года, под названием «Мусульманское ученое общество в Москве», начинается так: «Неутомимой энергии покойного И. Гаспринского обязаны мусульмане тем, что начали открываться мусульманские благотворительные общества, которые обратились в культурно-просветительские учреждения: то были ячейки, собиравшие раздробленные общества мусульман. При благотворительных обществах клались основания библиотекам, читальням, школам (новометодным), устраивались с благотворительной целью литературно-вокально-музыкальные вечера и т.д. Теперь благотворительные общества распространились уже почти повсеместно».

Позже, уже в статье более позднего времени, он отмечал, что «Исмаил бей Гаспринский с 1881 года превратил уездный городок Бахчисарай в центр умственной жизни мусульманского мира».

В еще одной крымоведческой работе «Рукописи Восточного Музея г.Ялты» (октябрь 1927 года) Гордлевский описывает коллекцию документов, богатый фольклорно-этнографический материал, собранный во время экспедиции по «глухим деревням, между Алуштой и Судаком» крымскотатарским этнографом, хранителем Восточного музея в Ялте Якубом Кемалом. Речь идет о шестидесяти пяти рукописях, примерно такого же количества ярлыков, юридических документов, фирманов.

Гордлевский так описывает эту ценную коллекцию: «Здесь – рукопись из медресе в Адрианополе, быть может, учились по ней поколения студентов (турки, татары); но, быть может, не случаен выбор медресе именно в Адрианополе: в окрестности Адрианополя во дворец «Чингиз-сарай направляли в почетную ссылку султанов – детей крымских ханов. Есть и вакуфные рукописи… Раза два бросилась в глаза ханская печать (однажды на сочинении по «фыкху»); быть может, во время Миниха по Крыму (1736 г.), когда Бахчисарай пострадал от вандализма армии, а быть может позже – после падения Крыма, – рукописи, очевидно, расхищались, выбрасывались и доживали последние дни в деревне. И, возможно, что разыщутся еще экземпляры из ханской библиотеки. Собранные по деревням, рукописи определяют уровень образованности крымских мусульман XVII-XIX столетий, они представляют круг чтения мусульманина – ходжи или студента».

Гордлевский подразделяет эти рукописи на три части. Первая, самая малочисленная, – рукописи на арабском языке; это, главным образом, Кораны. Вторая часть – весьма значительная – рукописи на турецком языке. Как полагает ученый, это примерная библиотечка студента-богослова, учившегося в Турции и перевезшего свои книги в Крым: «Преобладают богословские науки: тефсиры, теджвид, фыкх… шариат и фетвы, учения о наследовании, сборники молитв, руководства обрядов религиозных…». Художественная литература представлена гораздо беднее.

Третья разновидность – законы крымских ханов (ярлыки) и турецких султанов (фирманы). Кроме того, имеются среди документов казыаскерские дефтери (тетради), содержащие сведения о судопроизводстве, быте, еще одна группа документов – сенеды (купчие), преимущественно касающиеся жителей Судака и Алушты.

Статья Владимира Гордлевского заканчивается выражением надежды, что удачный почин Якуба Кемала будет продолжен и принесет еще немало «рукописных сокровищ», которые нужно лишь «суметь извлечь на свет»…

(Окончание следует)