Специально для Крым.Реалии

Если бы велся подсчет последних российских либералов, то за последние дни их убавилось почти до нуля. Оставшиеся робко молчат или что-то объясняют исключительно по причине своего нахождения далеко от родины. Как по команде население начало проклинать украинцев, которые никак не захотели скорбеть по поводу рухнувшего в Черное море самолета, а напротив – что-то говорили по поводу оккупантов и продолжающейся третий год войны.

Новейшая история России знает большое количество примеров, когда российская пропаганда по команде поднимала массы на протесты и проклятия. Враги были разные, проклятия – похожие. Россияне, как вампиры в очередной раз вставали из могил, чтобы протянуть дрожащие руки в направлении новых врагов – ими периодически были чеченцы, американцы, евреи, грузины, украинцы. Если надо, Кремль бросит клич, и возбужденные патриотизмом россияне затопчут кого угодно, да хоть белорусское посольство, если только станет ясно, что Лукашенко «пошел на сговор с врагами Великой России».

Владимир Путин только начал служить президентом, а народ уже понял, что их молитвы и стенания воплощены в реальность, и в Кремле, наконец, сидит настоящий вождь, «крепкая рука», которой достаточно повелеть, и россияне как один пойдут «мочить» врагов. Тогда в начале 2000 года россияне стали протестовать против вмешательства НАТО «во внутренние дела Югославии», то есть, требовали не мешать Милошевичу убивать косоваров и прочих других врагов дружественной страны. Реакция новой власти была благожелательной, и патриоты, наконец, поняли, что пришло их время.

Со временем сторонники Путина настолько осмелели, что уже без опаски стали нападать на дипломатов. В конце апреля – начале мая 2007 года активисты движения «Наши» на протяжении шести дней блокировали посольство Эстонии в Москве в знак протеста против переноса монумента «Бронзовый солдат» на военное кладбище. «Нашисты» захватили здание редакции газеты «Аргументы и факты», пытаясь сорвать пресс-конференцию эстонского посла, затем стали нападать на дипломатические автомобили, в том числе на автомобиль посла Швеции, который они повредили, приняв за эстонский. Юные путиноиды обнаглели настолько, что летом 2007 года активисты организовали сбор подписей под призывами к демонтажу посольства Эстонии в Москве и выделению под посольство здания на окраине Москвы.

Власть настойчиво собирала активистов-путинцев, создавая из них новые организации, распределяя их по направлениям – наиболее боевая часть стала работать над проектом «Русский мир»

Другим объектом «нашистов» стало здание представительства Еврокомиссии в Москве. Британское посольство в начале 2007 года потребовало от российских властей обеспечить безопасность посла Великобритании Энтони Брентона и прекратить его прессинг активистами движения «Наши», организованное после участия дипломата в конференции «Другая Россия» в июле 2006 года. В сентябре 2009 года более 400 активистов молодежного движения «Наши» провели акции около посольств Эстонии, Литвы, Латвии и Украины против политики этих стран, которые, по их мнению, потворствуют фашизму. Российская власть не вмешивалась – лишь 17 января 2007 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером движения Василием Якеменко и обратиться к тому с просьбой не нарушать международные обязательства России. Уговоры и увещевания не помогли, а Василий Якеменко был принят на работу министром – руководителем Государственного комитета России по делам молодежи.

Власть настойчиво собирала свой электорат и активистов-путинцев, создавая из них новые организации, распределяя их по направлениям – наиболее боевая часть стала активно работать над проектом «Русский мир». У них начали появляться сторонники в разных странах: в 2011 году о своей поддержке движения «Наши» заявил известный норвежский террорист Андерс Брейвик. В своем манифесте Брейвик пишет о приверженности идеям Путина и движения «Наши», отметив, что это движение должно быть образцом для движений, желающих создать «новый порядок».

Путину удалось подчинить себе российское информационное пространство и теперь вся идеологическая шпана в репортажах представлялась борцами за справедливость, а не хулиганами и экстремистами

К тому времени Путину удалось полностью подчинить себе российское информационное пространство и теперь вся эта идеологическая шпана в репортажах представлялась борцами за справедливость, а не хулиганами и экстремистами. Государственная и информационная поддержка вдохновила коммунистов и фашистов, националистов и анархистов, левых и правых. В этом смысле Путин стал объединителем всех, кто появился за последние годы в России, не имея никакого представления о политической деятельности – им просто нравилось быть в поле внимания и от них требовалось только одного – поддержка Путина.

Одновременно путинцы уничтожали последних либералов: их уже не было в Государственной думе, а после отмены региональных выборов их не стало и в региональных органах власти. Осталось только добить остатки, чтобы они не высовывались и боялись всего – для этого власти начали сажать за критику в интернете: лайкнул пост с либеральными мыслями – в суд, написал протест против войны в Украине – за решетку. Путин зачистил пространство быстро, поскольку населению, в большинстве своем живущем в мифологии советского времени, по-прежнему нравится «крепкая рука».

В страшном сне не могла присниться история с уничтожением тракторами качественных продуктов, но Путин довел населения до такой степени оскотинивания, что все молча восприняли и эту кампанию

Казалось, что с введением в марте 2014 года первых санкций, общество шелохнется и задумается над будущим страны. Как бы не так – общество посмотрело на Путина, тот улыбнулся и начал убеждать населением в том, что все это не страшно, мол «и не такое еще переживал наш доблестный народ». В страшном сне не могла присниться история с уничтожением тракторами качественных продуктов, но Путин довел населения до такой степени оскотинивания, что все молча восприняли и эту кампанию. Не хватало еще, чтобы люди сами приносили из дома импортные продукты и подкладывали под гусеницы бульдозеров. Видимо, такая акция припасена на потом, когда Путин будет нуждаться в совершении такого «благородства».

Особая часть населения, всегда вызывавшая беспокойство Путина – интеллигенция. Не та, советская, которая готова за награды, звания и льготы любить любого вождя. Путина беспокоила либеральная интеллигенция - та, которая периодически подписывает всякие коллективные письма, ездит на Запад и там жалуется на российского вождя. Он подбирался к ней потихоньку и настойчиво, кого-то подкупая орденом или званием, кого-то ставил в ситуацию, при которой еще недавний враг-либерал становился если не другом, то патриотом России, а сейчас патриот и путинец – синонимы.

Либеральные ряды редеют с каждой кампанией против врагов России – будь то турецкий пилот или украинский «бандеровец», Саакашвили или Обама. Сбитый над Сирией российский самолет не воспринимается как захватчик, а информационная кампания строится таким образом, что на самом деле всем кажется, что российский самолет сбили чуть ли не над Тулой или Мурманском. Общество давно уже смирилось с тем, что кроме официальной, никакой другой информации они не получат, и поэтому верят беспрекословно всем удобным для Кремля версиям. До сих пор многие верят уже неоднократно опровергнутой информации о «трех тысячах убитых осетин в мирно спящем Цхинвали». Или о том, как «мирно и без вмешательства России прошел референдум в Крыму».

На самом деле стало опасно публично не верить путинскому телевидению – не просто отругают, но и устроят публичную обструкцию или побьют. Либералам в этой ситуации совсем неуютно, и они стали переходить на сторону власти, как бы абсурдно они не выглядели в этой огромной массе скорбящих по приказу. Если кто посмеет сказать противоречащее официальному мнению, то попадает, как в советское время, «на карандаш». Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить высказывания лидера регионального отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина о катастрофе самолета Ту-154 в Черном море на предмет разжигания розни и публичного унижения человеческого достоинства. Старший помощник прокурора Руслан Галиев отметил, что высказывания Зинатуллина исследуют эксперты – филологи, лингвисты и психологи. Зинатуллин на своей странице в Фейсбуке заявил, что сожалеет о том, что на борту потерпевшего крушение Ту-154 не оказалось артиста Иосифа Кобзона. В комментариях к записи Зинатуллин также написал, что ему жалко артистов, военных, Елизавету Глинку и других людей, которые летели с гуманитарной миссией, но ему «совершенно не жалко журналистов, которые делают все для создания в стране этой атмосферы», отмечается на сайте.

Зинатуллин стал жертвой массовой истерии, в которой участвует не только население, представители власти играют ведущую роль. Бесполезно убеждать прокурора в том, что гражданин, согласно Конституции и законов имеет полное право иметь свое мнение, они стоят на страже мнения Кремля, а не права. К истерии подключились люди, которых считали вполне себе либеральными по своим взглядам на происходящее в стране, но сейчас они встали рядом со всеми – скорее всего даже не из-за смены взглядов, сколько из-за страха быть растоптанным, в буквальном смысле. Российское общество становится таким же, каким были их предки 70-80 лет назад, когда было только одно мнение – вождя, все остальные – наказуемы.

И вот уже телеканал НТВ сообщает: «Десятки тысяч пользователей Интернета поставили свои подписи под петицией с требованием лишить скандальную блогершу Божену Рынску гражданства».

Вряд ли в НТВ нет юриста, который бы объяснил не только о праве гражданина высказываться, но и отсутствии юридических оснований для лишений гражданства. Полтора года назад Михаил Задорнов пошутил про сбитый над Донбассом малазийский Боинг, который упал «потому, что был тяжелее воздуха». Я не встречал кампании возмущения этой шуткой, как и не было призывов лишить Задорнова гражданства или упрятать его в тюрьму. Наверное, потому, что российская истерия – не медицинская проблема, она – политическая, на фоне медицинского обострения.

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