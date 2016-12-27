Перемирие меньше получаса – тишина на Донбассе продлилась всего 25 минут. Украинская сторона заявляет, что говорить о перемирии бессмысленно, так как сепаратисты никогда не соблюдают этих договоренностей. В свою очередь в группировке «ДНР» заявляют о срыве Украиной Минских договоренностей.

На Донбассе сорвано очередное перемирие. В ночь с 23 на 24 декабря, спустя 25 минут после начала режима тишины, сепаратисты открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям. Об этом заявил спикер АТО Леонид Матюхин.

Перемирие продержалось 25 минут. Уже 24 декабря в 00:25 они открыли огонь по позициям со стрелкового оружия

«Нарушения постоянно, можно сказать, что перемирие продержалось 25 минут. Уже 24 декабря в 00:25 они открыли огонь по позициям со стрелкового оружия. В последующие дни они применяли и артиллерию 122-миллиметровую – единичные выстрелы. Минометы каждый день по несколько раз. Сегодня в районе Широкино дважды вели огонь по нашим позициям из танка», – рассказал Леонид Матюхин.

По словам Матюхина, на сегодняшний день самые горячие точки на карте Донбасса – мариупольское направление, поселок Широкино. Там работают миномёты и танки.

В свою очередь в группировке «ДНР» в срыве перемирия обвинили Украину. Об этом заявляет так называемый заместитель командующего оперативным командованием группировки «ДНР» Эдуард Басурин. По его словам, разведка так называемой «ДНР» зафиксировала прибытие четырех 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Акация» и прибытие до 400 человек личного состава украинских силовых структур в районе Светлодарска.

«Данные нарушения минских договоренностей были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК. Усилившиеся обстрелы со стороны украинских силовиков по всей линии соприкосновения связаны с попыткой заставить наши подразделения отойти с занимаемых позиций», – заявил Басурин.

Бадрак: «Главная задача Кремля – показать неадекватность Украины»

Нарушение перемирия выгодно России, говорит военный эксперт Валентин Бадрак. По его мнению, договоренности нарушают для того, чтобы Кремль смог выстроить новые отношения с Вашингтоном.

Главная задача Кремля – показать неадекватность Украины как государства. Показать, что здесь разные политические силы и идет гражданская война

«Сейчас идет процесс подготовки Кремля к выработке нового формата в отношениях с США. С этим связаны все ситуации с расшатыванием на Востоке Украины. Главная задача Кремля – показать неадекватность Украины как государства. Показать, что здесь разные политические силы и идет гражданская война. Нет ничего удивительного, что договоренности не соблюдаются», – говорит Бадрак.

Кроме того, эксперт говорит о том, что для России использование военного рычага – самый удобный способ контроля ситуации. Украина же, по его словам, более заинтересована в переговорном процессе и соблюдении перемирия из-за того, что украинская армия уступает в военной силе России.

Однако, замечает Валентин Бадрак, украинские военные не могут использовать должным образом время передышки и переговорного процесса, так как мирные договорённости постоянно срываются сепаратистами. Чаще всего накануне очередных минских соглашений сторона сепаратистов заявляет о провокациях со стороны украинских военных. А в день объявления очередного перемирия начинаются обстрелы.