Верховный Суд России 27 декабря отклонил апелляции троих фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова. Дело Руслана Зейтуллаева направили на пересмотр. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил 7 сентября приговор. Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.