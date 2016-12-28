Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«День из жизни Наримана Джеляла. Крымские татары влачат жалкое существование под властью России», – репортаж с таким громким заголовком опубликован в издании Рolitico. «День начинается с традиционного кофе. Родители Наримана Джеляла машут ему, так же, как любая пара, наблюдая, как их сын оставляет их ради офиса. Но у Джелял больше нет офиса. И каждый раз, когда он уходит из дома, в деревне недалеко от Симферополя, его родители задаются вопросом, вернется ли он. После того, как Меджлис выступил против российской аннексии Крыма у Украины, он потерял все. Офис был конфискован. Девять членов находятся на материковой Украине, в России, или в добровольной ссылке. Один находится в тюрьме, а более 10 были предъявлены обвинения в уголовных и административных правонарушениях в Крыму. Региональный представитель был похищен; в настоящее время его местонахождение неизвестно. Этим летом сам Меджлис был объявлен вне закона как экстремистская организация. Как и любой на полуострове, кто выступает против российского господства, Джелял живет в состоянии постоянного беспокойства – из-за обысков, штрафов, тюремного заключения, ссылки или, что хуже, исчезновения. «Там сейчас атмосфера страха и осторожности», – говорит он, готовясь начать свой рабочий день. «Это очень трудно преодолеть».

«Анализ: Крым равняется Палестине, заявляет раздраженная Украина», – передает израильское информагентство i24news. «Украина, конечно, не самая важная страна среди 15 членов Совета Безопасности ООН, которые приняли резолюцию 2334 об израильских поселениях на палестинских территориях. Тем не менее, она, вероятно, одна из самых ожидаемых в принятии антиизраильской позиции. До сих пор приглушенный дипломатический кризис в отношениях между Израилем и Украиной был зажжен российским вторжением в Крым около двух лет назад. Израиль в разгар дипломатических усилий, чтобы сохранить и улучшить свои отношения с Россией, остался нейтральным в конфликте. Украина была менее чем довольна. В эксклюзивном интервью i24news посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко заклеймил израильскую реакцию как «неблагодарную». Украинская делегация в ООН имеет отличающееся восприятие ситуации. В заявлении, опубликованном на странице делегации Facebook после голосования в Совете Безопасности ООН, они объяснили, что ситуация в оккупированном Россией Крыму схожа с ситуацией на «оккупированных» палестинских территориях».

«Путин заявил, что новый газопровод будет способствовать росту экономики аннексированного Крыма», – сообщает мировое информагентство Reuters. «Россия во вторник запустила трубопровод, поставляющий российский газ в Крым, президент Владимир Путин приветствовал это как шаг, который будет подпитывать экономический рост на полуострове, аннексированном Москвой у Украины в 2014 году. Крым не имеет сухопутной границы с Россией, и Москва старается изо всех сил, чтобы удовлетворить его потребности в энергии, которые ранее были обеспечены Украиной. Путин, который наблюдал запуск трубопровода через видеосвязь, сказал: «Это еще одно очень важное решение для долгосрочного развития Крыма».

Эта новость была также опубликована в десятках других иностранных СМИ.

«Генри Киссинджер «посоветовал Дональду Трампу принять» Крым как часть России», – передает британская газета The Independent. «Работал ли ветеран американский дипломат Генри Киссинджер, чтобы обеспечить сближение между США и Москвой, стремящейся к прекращению санкций в обмен на вывод российских войск из Восточной Украины? Репортаж в немецкой газете Der Bild, озаглавленный «Киссинджер, предотвращающий новую холодную войн», утверждает, что бывший посол работает над новыми отношениями с Россией. Это повлечет за собой признание США того, что Крым, украинская территория, захваченная Россией в марте 2014 года, в настоящее время принадлежит Москве. Взамен Россия вывела бы войска и прекратила военные поставки повстанцам в восточной части Украины, которые ведут войну против правительства Украины».

«Идрисов: статус Крыма до сих пор не вполне ясен», – сообщает казахстанское информагентство Kazinform. «Министр иностранных дел Ерлан Идрисов сообщил СМИ, которые собрались в Национальной пресс-службе правительства Республики Казахстан, что в настоящее время статус Крыма до сих пор не вполне ясен. Идрисов заявил: «Мое правительство при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по данному вопросу о Крыме воздержались. Это основано том, что, по нашему мнению, международное сообщество до сих пор не сформировало четкого мнения о статусе Крыма. Россия и Украина должны найти политический или какой-то другой способ решения проблемы статуса Крыма». Идрисов отметил, что Крым всегда был ключевой точкой различных цивилизаций, участвовал в конфликтах интересов и религий, имеет чрезвычайно сложный исторический контекст и культурный состав».