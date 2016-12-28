Капитулирует ли Россия после расширения санкций?

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России. В санкционный список вошли 23 юридических лица из России и оккупированного Крыма. Усиление давления происходит из-за нарушения страной-агрессором международного права и разжигания конфликта на востоке Украины. С 2014 года, Запад поэтапно ввел несколько пакетов санкций в отношении России. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов, а также представителей бывшего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России. Удалось ли миру через механизм санкций повлиять на поведение агрессора?

Дополнительные санкции США против компаний из России и аннексированного Крыма обнародованы официально и вступают в силу.

«США продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 ‒ во временно оккупированном украинском Крыму ‒ под усиленными американскими санкциями. 27 декабря Министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма к американскому санкционному списку, превращая Крым в экономически токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки», ‒ заявили в посольстве Украины в США.

Санкции спасли от полномасштабной войны ‒ политолог

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий считает, что санкции не повлияли существенно на уровень агрессии политики Кремля именно потому, что не были направлены против первых лиц российской власти. Хотя санкции и играют положительную роль, но от них страдают только россияне и те, кто строил свой бизнес с ориентацией на Россию, считает эксперт.

Ожидать, что санкции каким-то образом повлияют на решение одного богатого человека в мире... Не думаю, что это правильный путь

«Сегодняшняя власть в России не признает ни авторитетов, ни международного законодательства, простите, ни собственного народа. И ожидать, что санкции каким-то образом повлияют на решение одного богатого человека в мире... Не думаю, что это правильный и прагматичный путь. Если санкции должны вводиться, то они должны быть против этого человека, тогда они достигнут серьезного, просто мощного результата», ‒ убежден военный эксперт.

Санкции Европы и США помогли избежать полномасштабной войны, убежден политолог Владимир Фесенко. Они несут эффект наказания, демонстрируют несогласие мирового сообщества с политикой России, говорит политолог. В результате Путин остановился на Донбассе и не продвинулся дальше, к тому же, пытается наладить диалог с Западом, отмечает Владимир Фесенко.

Я не знаю в современной истории ни одного случая, когда бы санкции заставили бы капитулировать то или иное государство

«Если кто-то думает, у нас очень популярным является массовое мнение, что санкции приведут к разрушению российской экономики, это в конце концов вернет нам Крым ‒ это иллюзия. Я не знаю в современной истории ни одного случая, когда бы санкции, неважно против какой страны, например, в Ираке или Ливии, дали бы подобный результат ‒ заставили бы капитулировать то или иное государство», ‒ говорит политолог.

США смогут серьезно влиять на Россию, если продержат санкции еще полгода ‒ эксперт

Директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лисничий объясняет, что ограничение выхода на внешние рынки будет иметь серьезное влияние на Россию в первом полугодии следующего года. По мнению эксперта, Кремль рассчитывает на другую политику нового президента США и на постепенное снятие санкций. Если же санкции не будут сняты, то тогда России будет довольно трудно получить средства для погашения внешних заимствований в более чем 100 миллиардов долларов в первом полугодии 2017 года, отмечает Юрий Лисничий.

Путин играет свою игру на Ближнем Востоке, и по его расчетам, у него хватит запаса ходов для торгов, чтобы снять санкции ранее

«Об успехе санкций трудно говорить. Если они продержатся до второго полугодия 2017 года, то тогда Соединенные Штаты смогут серьезно влиять на Россию. Но в то же время Путин играет свою игру на Ближнем Востоке, и по его расчетам, у него хватит запаса ходов для торгов, чтобы снять санкции ранее, такая позиция России. Выдержит ли мир и убедит ли Украина в необходимости удерживания санкций в 2017 году, хотя бы американских ‒ это большой вопрос», ‒ убежден эксперт.

Владимир Фесенко считает, что страны-агрессоры заставить капитулировать можно только путем открытого вооруженного противостояния, которое бы для Украины стало самоубийством из-за неравенства сил, а Запад к военным действиям не готов, резюмирует политолог.

В последнее время Россия через своих союзников в западных странах, в первую очередь в ЕС, пытается продвигать идеи полной или хотя бы частичной отмены санкций и без выполнения ею международных обязательств. Кроме того, за улучшение отношений с Россией высказывался также избранный будущий президент США Дональд Трамп и в ходе избирательной кампании, и уже после избрания.