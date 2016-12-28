Аннексированный Крым 27 декабря присоединили к газотранспортной системе России через газопровод по дну Керченского пролива. Президент России Владимир Путин заявил, что за четыре года на полуострове построят и реконструируют 70 километров магистральных газопроводов, две с половиной тысячи межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций. По его словам, это должно полностью обеспечить энергетические потребности полуострова.

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Член наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Россия, поставляя газ в Крым, на самом деле пытается решить проблему с электроэнергией:

«Черноморнефтегаз» сокращает добычу на шельфе Черного моря, а поставки из России планируют увеличивать

– В Крыму традиционно использовали природный газ для работы промышленных предприятий, отопления квартир и частных домов. Украина поставляла около миллиарда кубометров, и еще почти столько же добывал «Черноморнефтегаз». Перед самой аннексией эта компания вышла на показатель в два миллиарда кубометров, то есть фактически в 2013 году Крым оказался самодостаточным в плане газа. Сейчас же «Черноморнефтегаз» сокращает добычу на шельфе Черного моря, а поставки из России планируют увеличивать. Это дешевле, чем вкладывать деньги в разработку новых месторождений, а после энергоблокады российский газ нужен прежде всего для работы теплоэлектроцентралей и энергообеспечения Крыма.

Юрий Корольчук отмечает, что Москва не скупится на энергетические «подарки» для Крыма по более важным для нее причинам, чем комфорт крымчан:

– Если учесть еще работы по прокладке энергокабеля по дну Керченского пролива, Россия вложила в «энергонезависимость» Крыма примерно 700-800 миллионов долларов. Вдобавок необходимо создать инфраструктуру на самом полуострове, чтобы и газ, и электроэнергию было куда подавать, и это постоянный процесс. России важно показать, что энергообеспечение Крыма для нее – важный и успешный проект, что его реализуют до конца. Это вопрос, конечно, не экономический и не социальный, а политический, вопрос престижа.

Депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма Петр Запорожец: «Я считаю, что в бюджете один такой дефицитный момент – газификация Крыма. Путин сказал, что будет до 2020 года держать на контроле газификацию, а у нас в бюджете на нее заложено всего 83 миллиона рублей. Это непонятная диспропорция. Либо деньги на это предусмотрят в российском бюджете, либо средства будут выделяться по итогам профицита нашего бюджета».

Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что Россия давно готовилась к поставкам газа на юг:

Газопровод в Крым – всего лишь его ответвление «Турецкого потока»

– Поставки в Крым не приведут к дефициту для юга России, потому что там и так готовили инфраструктуру для прокачки газа по «Турецкому потоку»: прямиком с Ямала к Анапе вывели мощность в 32 миллиарда кубометров. По сути, газопровод в Крым – всего лишь его ответвление. В таких условиях добывать больше газа с шельфа Черного моря и вправду слишком сложно и дорого. В самой России для труднодоступных регионов строят системы сжижения газа, который в таком виде можно отправлять куда угодно. Организуют ли нечто подобное для Крыма, пока не ясно. Вполне возможно, что полуострову действительно хватит поставок по новому газопроводу, но я бы внимательно следил за тем, как газ подводят к конкретным точкам в Крыму.