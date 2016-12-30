Они заставили мир говорить об Украине

ТОП-10 украинцев, которые заставили мир говорить об Украине в 2016 году по версии Голос Америки.

1. Певица Джамала, победившая в песенном конкурсе «Евровидение».

Джамала также: получила премию Marcel Bezencon в номинации «любимица комментаторов» и Eurostory Award за лучшую строчку в текстах песен. Благодаря авторской песне «1944», посвященной массовой депортации крымскотатарского народа в Среднюю Азию в 1944 году, в 2016 году «Евровидению» уделили необычно много внимания в американских СМИ. Конкурс впервые транслировался в США. Журналисты преимущественно сосредоточились на российско-украинском противостоянии на конкурсе и за его пределами.

2. Боксер Василий Ломаченко, ставший чемпионом мира в двух весовых категориях по версии WBO.

Его назвали лучшим боксером, независимо от весовой категории, ведущие тренеры, боксеры и обозреватели бокса в США. Он победил суперчемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе – Романа Мартинеса. Другую большую победу украинец одержал над Николасом Уолтерсом. Ломаченко стал боксером года по версии портала Boxing News 24 и автором лучшего нокаута в 2016 году по версии американского спортивного канала ESPN.

3. Режиссер Евгений Афинеевский, украинец по происхождению, сумел показать миру Украину через документальный фильм о Майдане, который получил номинацию на премию «Оскар».

Лента о протестах на Майдане «Зима в огне» попала в список 5 номинантов на престижную премию «Оскар» в категории полнометражных документальных фильмов. Впервые в истории украинский фильм получил возможность бороться за самую престижную кинопремию.

4. Украинская художница из Канады Анна Буччиарелли, победившая в конкурсе новогоднего дизайна для чашек Starbucks.

Анна Буччиарелли (Шинлова) стала одной из 13 финалистов конкурса, который проводился в декабре 2016 года американской кофейной компанией и сетью кофеен Starbucks. Дизайн Анны, содержащий уникальные элементы украинской петриковской росписи, – теперь на чашках в кафе Starbucks в 75 странах мира.

5. Украинская девочка с синдромом Дауна София Санчес стала знаменитостью и примером для подражания благодаря видео в социальных сетях.

Короткие видео 7-летней Софии Санчес, рожденной в Украине и удочереннной американской парой, облетели интернет и покорили сердца миллионов. На них девочка рассказывает о том, что синдром Дауна «не страшен», и вся светится уверенностью в себе и позитивным настроем.

6. Ярослав Ажнюк, соучредитель компании Petcube, попал в список 100 людей-творцов перемен в Европе по версии издания Financial Times.

Petcube начал производить видеокамеры для владельцев домашних животных в 2013-м году. Продукт стал новинкой на международном рынке, и сейчас является самым популярным в мире в своей категории. Стартап был основан тремя друзьями, которые работали вместе в украинской столице. Компании, имеющей офисы в Киеве, Сан-Франциско и Шэньчжэне, удалось привлечь 3,8 миллиона долларов инвестиций, и сейчас ее изделия продаются в крупнейших американских сетях розничной торговли, таких как Amazon, BestBuy, Petco.

7. Разработчик видеоигр, соучредитель студии Colabee в Сиэтле, Дмитрий Веревка, чья видеоигра «Лесная песня» получила престижные награды.

Над созданием игры по мотивам одноименного произведения Леси Украинки Веревка работал со своим партнером, американцем Шоном Веши. Чтобы точно воспроизвести реалии волынского села, разработчики сотрудничали с кафедрой фольклористики университета Тараса Шевченко, а также посещали Украину, встречались с местным наседением, расспрашивали о прошлом, записывали фольклор. «Лесная песня» заняла первое место на конкурсе независимых игр за лучший рассказ.

8. Дирижер Национальной оперы Герман Макаренко, ставший первым украинцем ‒ лауреатом премии ЮНЕСКО.

Выдающийся дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины, а также главный дирижер и художественный руководитель оркестра «Киев-Классик» Герман Макаренко получил почетное звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира» на торжественной церемонии 29 ноября в штаб-квартире организации в Париже. Почетное звание Макаренко присвоено «в знак признания его преданности делу продвижения музыки как движущей силы диалога и взаимопонимания между людьми, признания его вклада в укрепление мира и терпимости, в частности посредством выступлений оркестра «Киев-Классик», а также его глубокой преданности идеалам и ценностям ЮНЕСКО».

9. Боксер Александр Усик, завоевавший титул чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBO.

Усик победил «непобедимого» Кшиштофа Гловацкого и побил рекорд легендарного бойца Эвандера Холифилда: украинцу удалось выиграть чемпионский пояс в своем десятом бою на профессиональном уровне, на два боя раньше, чем Холифилду в 1986 году.

10. Американская режиссер украинского происхождения Рокси Топорович, выигравшая престижную кинопремию в США.

За свой фильм Julia Blue ‒ историю о любви между волонтеркой из Западной Украины и военным АТО с посттравматическим синдромом из Восточной Украины ‒ Рокси (Роксолана) Топорович получила престижную награду независимого американского кино Gotham Independent Film Awards» в категории «женщина-режиссер в центре внимания» и грант от компании Calvin Klein Live the Dream/«Живи мечтой в размере 20 тысяч долларов.