Специально для Крым.Реалии

Тот, кто придумал якобы сказанную пилотом Ту-154 фразу «закрылки, с…а», точно знал, что в нее поверят. Во-первых, пилоты российских самолетов всегда в экстренных ситуациях матерятся. Во-вторых, «закрылки» –​ магический термин, вроде бы все знают, что у самолета есть закрылки, а если они есть, значит они могут сломаться. Как будто все забывают, что перед взлетом пилоты обязательно проверяют, работает ли механизм всех консолей: предкрылки, спойлеры, элероны, интерцепторы и другие.

История с гибелью старенького, 33-летнего Ту-154 повторяет информационную судьбу других российских катастроф. С появлением в Кремле чекиста (Владимира Путина – КР) ко всем катастрофам стали подходить не к как трагедиям, а как к информационной выгоде. Вспомните атомную подлодку «Курск» – чего только не говорили и не писали со слов официальных лиц о той трагедии: и «американская торпеда», и «таран натовской лодки». Тогда Путин и вовсе назвал вдов погибших моряков «10-долларовыми шлюхами».

Вину и наказание определяет не закон, а вождь. Вождь Путин тогда отыгрался на вдовах, а маршала пожалел

Не помните, чем закончилось расследование гибели 118 человек? Уголовное дело, возбужденное 23 августа 2000 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России, было прекращено в августе 2002 года. Следствие вели 43 (!) человека, к осмотру поднятого «Курска» были привлечены около 50 специалистов ЦКБ «Рубин», а также командиры отсеков с подводных лодок этого же проекта. Маршала Игоря Сергеева, занимавшего тогда пост министра обороны России, выгнали? Нет, он сам ушел спустя год – без понижения в звании, без обвинения и без нареканий. Как это принято в российской истории – вину и наказание определяет не закон, а вождь. Вождь Путин тогда отыгрался на вдовах, а маршала пожалел.

На место Сергеева был назначен чекист Сергей Иванов, который, хотя и является генерал-лейтенантом, но, скорее всего, оружия тяжелее именного пистолета в руках не держал. Путину важно было держать при себе на таком ответственном посту именно чекиста, старого знакомого и теперь – соратника. Разница в званиях им не мешала заниматься любимым делом – держать в цепких руках родину. Для войны в Грузии Иванов не годился, а вот генеральный директор АО «Мебель-Маркет» из Санкт-Петербурга Анатолий Сердюков – сгодился. Но он не сгодился для войны в Украине, а инженер-строитель Сергей Шойгу – оказался кстати.

Всех этих «выдающихся» военачальников, которые никогда не были военными, назначал лично Путин для выполнения, как говорят у чекистов, «специфических заданий». Ни один из них, несмотря на огромное количество катастроф военной техники, гибель военнослужащих в боях и в мирное время не был уволен или понижен в должности. Они все просиживали обозначенное Путиным время. Анатолий Сердюков спокойно просидел в кресле министра до 2012 года, а самое серьезное поражение, которое потерпела российская армия в период его руководства, была война в Грузии в 2008 году. Политической целью был захват страны, которая сопротивлялась и ни в какую не хотела опять дружить с Россией. Михеил Саакашвили просто послал Путина, заявив, что Грузия должна быть членом НАТО, а не в ОДКБ.

Россия теряет десятки тысяч своих солдат и офицеров, но никто никогда не узнает точную цифру

Война была восемь лет назад и за это время российские официальные деятели, военные чиновники должны были бы окончательно определиться с количеством потерь своей армии. Но это совсем не так: по информации заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Анатолия Ноговицына, по состоянию на 13 августа потери российских военнослужащих насчитывали 74 человека погибшими, 19 пропавшими без вести, 171 – ранеными. 3 сентября главный военный прокурор России Сергей Фридинский отметил: потери российских военнослужащих составили 71 человек погибшими и 340 – ранеными. В феврале 2009 года заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков заявил, что погибли 64 военнослужащих, 3 – пропали без вести и 283 получили ранения. В августе того же года заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин сообщил о 48 погибших и 162 раненых. Россия теряет десятки тысяч своих солдат и офицеров, но никто никогда не узнает точную цифру – ни число погибших на войне в Грузии, ни в Украине или Сирии. Как неизвестно, сколько полегли в «контртеррористической операции» в Чечне с 2000 года, и во время «восстановления конституционного строя в Чечне» в 1994-1996 годах.

Реальные цифры потерь – самая большая тайна, даже больше, чем любимое занятие Сталина – посылать на верную смерть свои армии во время Второй мировой войны. Невозможно представить, чтобы сейчас кто-то вел учет и собирал документы, чтобы исследователи будущего могли узнать правду.

Относительно трагедии Ту-154 можно провести ту же параллель – официально сообщается о гибели 92 человек, хотя в первые часы назывались и 93, и 90, хотя вместимость Ту-154Б до 180 человек. Поскольку из официальных источников пока никаких утечек не было, официально считается, что на борту было 92 человека. Другая странность – посадка в аэропорту Адлер и «дозаправка», хотя дальность полета самолета 2650 километров, и он пролетел из Москвы до Адлера меньше половины пути. Подсаживался ли кто в Сочи и сколько человек – никто не сообщает, и эта версия существует пока только в догадках.

Что еще объединяет эту и другие катастрофы? Информационная и общественная кампания, а также сопутствующие решения российских властей, которые на обычном языке называются «увековечение». Еще не найдены тела погибших, а уже в Екатеринбурге и в Грозном решили назвать детскую больницу и хоспис в честь погибших. С человеческой точки зрения это абсурд – называть в память человека, чья смерть юридически не подтверждена. Значит ли, что власти и в первую очередь Министерство обороны знают, что на самом деле произошло, а не пытаются успокоить родственников и общественность тем, что вдруг в море найдут плот или живых людей в спасательных жилетах. Но по законам черного юмора: генералы сказали, что все мертвы, значит – мертвы.

В России вообще любят устраивать «оргии» на кладбищах – иногда на могилах реальных людей, часто – на «могилах неизвестных солдат». Если власть сказала, что они герои, значит весь народ должен скорбеть. За 17 лет после гибели АПЛ «Курск» было проведено огромное количество памятных мероприятий: за это время было открыто 29 памятников, памятных досок, названо улиц, открыто часовен и даже назван Клуб юных моряков в поселке Горки-25 Дмитровского района Московской области. Было снято 10 (!) документальных фильмов, написано 30 песен и даже поставлен один спектакль.

В подъеме затонувшей подлодки участвовали около 120 компаний из 20 государств, потрачено до 130 миллионов долларов. В августе 2002 года уголовное дало по факту гибели людей было закрыто. Спустя несколько дней после гибели Ту-154 никто из действующих чиновников Министерства обороны России, ответственных за полеты самолетов, их техническое состояние и безопасность полетов не наказаны. Совершенно нет уверенности в том, что кто-то понесет ответственность. Но, как и семнадцать лет назад, чиновники инициировали «охоту на ведьм». Чтобы отвлечь внимание от самой трагедии и отмахнутся от вопросов: кто виноват и кто будет наказан – российская пропаганда стала обвинять украинцев в том, что они «недостаточно скорбят».

Путин сумел большинство россиян убедить в своей лжи, и они беспрекословно его поддержали

В первые дни из России неслась истерика, какой никогда еще не было, это было отчаяние людей, которых постоянно обманывают, но назвать обманщиком российскую власть они боятся – иначе исчезнет то благолепие, которое Путин создавал семнадцать лет. Он сумел большинство россиян убедить в своей лжи, и они беспрекословно его поддержали, как у классика – «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!». Российская пропаганда совершила классический маневр, который называется «перевод стрелок». И вот теперь украинцы, которые не имеют никакого отношения ни к российскому самолету, ни к российским артистам, ни к Елизавете Поскребышевой, лишь по иронии судьбы носившей украинскую фамилию Глинка, оказываются виноватыми.

Об информационных кампаниях в России, когда власть заменяла правду истерией можно написать десятки толстых томов, а то и больше. Нынешняя истерика связана не только с тем, что она скрывает правду о причинах гибели самолета, но и попыткой заменить виновного врагом. Подзабытая технология 1930-х годов, когда трудовые коллективы собирали для одной цели – заклеймить врагов советского государства, а НКВД называли десятки тысяч саботажников, вредителей, японских, польских, немецких и прочих шпионов. Никто же не проверял, как можно одновременно работать на несколько разведок сразу.

Путину многое удалось в создании подобия СССР, но даже воссозданное выглядит нелепо в нынешних условиях: закрыть информацию в эпоху интернета или давить продукты, только потому что вождю так захотелось, – вряд ли такое может продолжаться вечно. Советскому Союзу сочувствовали и помогали создавать промышленность американцы и немцы, итальянцы и французы. Теперь у них лучше получаются санкции, с помощью которых Россия превращается не только в международного изгоя и страну недоразвитой экономики, но и истеричную массу, способную оболгать всех, кто не любит их вождя.

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