Реквием по крымской журналистике

Раз уж к новому году принято подводить итоги старого, особое внимание стоит уделить «антирекордам». Одним из главных негативных «достижений» уходящего в вечность 2016-го в Крыму можно назвать окончательную зачистку регионального информационного пространства. Методом ковровой бомбардировки были выжжены последние островки свободного слова, которые пусть и в крайне стесненных обстоятельствах, но все же продолжали существовать после российской оккупации. Череда громких дел против сотрудников СМИ камня на камне не оставила от здания независимой крымской журналистики, которое возводилось здесь на протяжении многих лет.

В украинские времена на полуострове сложилась достаточно развитая по постсоветским меркам медиакультура. Тепличные условия политической демократии в сочетании с относительной автономией разных групп влияния от государства привели к появлению целого букета изданий на любой вкус – от традиционных газет и телеканалов до качественных сетевых порталов, которые в режиме онлайн освещали происходящие в Крыму события. Местные журналисты время от времени получали национальные и даже международные награды, а самое главное – не боялись экспериментировать. Да, разумеется, львиная доля СМИ контролировалась олигархами, кое-что управлялось напрямую из России, однако множество точек зрения позволяло всем желающим формировать собственную картинку реальности, «скользя» по разнонаправленным информационным волнам.

Вместе с «зелеными человечками» в Крым пришла и российская информационная политика, последовательно работающая на маргинализацию любой точки зрения, которая отличается от официальной

В России, как известно, свободная журналистика стала медленно, но верно умирать еще с «дела НТВ» начала 2000-х годов. В последний раз независимое от путинской «вертикали» информационное поле попыталось вновь родиться в ходе массовых протестов против фальсификации выборов в 2011-2012 годах. Эта вспышка активности была организована вокруг так называемых новых медиа – социальных сетей, которые успешно использовались и в других крупных революционных событиях последних лет, включая Occupy Wall Street, Арабскую весну и, конечно, киевский Майдан. Впрочем, с поражением Болотной гайки в этой сфере закрутили так же быстро и решительно, как и во всех остальных. Вместе с «зелеными человечками» в Крым пришла и проверенная временем российская информационная политика, последовательно работающая на маргинализацию любой точки зрения, которая отличается от официальной.

Основную работу в области принуждения местных информационных агентств к лояльности завоеватели провели в первый год после аннексии. «Центр журналистских расследований» – один из лучших независимых проектов в Крыму, систематически разоблачавший коррупцию среди местных чиновников, был разгромлен еще в ходе печально известных событий «русской весны». Позже взялись за проукраинские СМИ, включая крымскотатарский телеканал АТР. Тем, кому все же удалось остаться на плаву, пришлось существенно изменить редакционную политику. Но даже это не спасло, например, шеф-редактора очень популярного в предшествующий период издания «Аргументы недели – Крым» Алексея Салова от преследования со стороны оккупационных органов правопорядка и ареста летом 2016 года. Официально Алексей обвиняется в «вымогательстве», якобы имевшем место в российском городе Владимир в 2012-м, но и ежу понятно, что дело здесь в первую очередь в чрезмерном свободолюбии «АН-Крым».

Мощный резонанс не только на полуострове, но и далеко за его пределами вызвало в уходящем году также дело другого профессионального крымского журналиста – Николая Семены. Сейчас Николаю, внештатному обозревателю украинской редакции Радiо Свобода и автору Крым.Реалии, запрещено покидать пределы полуострова. Российское следствие обвиняет его в «призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», заведено уголовное дело. Преследование Семены — элемент комплексной кампании давления на неподконтрольных крымским властям журналистов, очередной виток которой можно отсчитывать с серии обысков на полуострове весной 2016 года.

По крайней мере три телеканала, два новостных агентства и другие независимые медиа были закрыты в Крыму

В декабре этого же года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о положении дел на полуострове, неслучайно озаглавленный «Крым во мраке». Значительная часть текста, базирующегося на цикле интервью, взятых активистами в крымских городах и поселках, посвящена ситуации со свободой слова. «По крайней мере три телеканала, два новостных агентства и другие независимые медиа были закрыты, – резюмируют итоги преследования СМИ на полуострове правозащитники. – Те, что переехали на материковую часть Украины, в частности популярный телеканал на крымскотатарском языке ATR, с тех пор потеряли возможность свободно делать репортажи с полуострова и транслировать в Крыму».

Следующими жертвами охоты на ведьм могут стать даже те, кто привык проявлять чудеса лояльности при любой власти

Ни для кого не секрет, что руководителям оккупационной администрации Крыма присущ крайний цинизм, который даже и скрывать как-то особо не принято. Они не были бы самими собой, если б не отметили знаковые успехи в деле разгрома независимой журналистики на полуострове соответствующей случаю пляской на костях. Именно так нужно расценивать прошедшую в Симферополе церемонию награждения «Журналист года 2016 года», на которой лично Сергей Аксенов и другие чиновники первого ранга вручали почетные призы наиболее отличившимся пропагандистам.

«Самый независимый источник информации – это крымские журналисты», – сказал «премьер» и лукаво подмигнул собравшимся. Все в зале поняли, что Аксенов доволен проделанной за год работой. Однако мало кто уловил другой его месседж, скрывающийся под толстым слоем ритуальных фраз. В условиях полностью очищенного от «еретиков» и просто сомневающихся медийного пространства следующими жертвами охоты на ведьм могут стать даже те, кто привык проявлять чудеса лояльности при любой власти.

Максим Осадчук, крымчанин, политолог

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