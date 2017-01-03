Нынешняя зима продолжает преподносить крымчанам погодные сюрпризы. Морозы со снегом, местами переходящие в метели, ожидают на полуострове и в новом году. Местные синоптики и спасатели предупреждают, что неделя перед Рождеством может для Крыма стать непростой.

Сейчас в Крыму сохраняется плюсовая температура воздуха. В первые дни января к минусовым отметкам столбики термометров здесь опускаются только в вечернее и ночное время, максимум до -6. Исключением являются только южнобережные регионы полуострова. Например, в Ялте 3 января температура воздуха в течение дня составляла +15 градусов. Однако уже в ближайшие дни картина в Крыму может кардинально измениться, предупреждают синоптики и советуют готовиться к изменениям заранее.

«Автомобилисты не готовы к такой зиме»

Нынешний Новый год жители центрального Крыма встретили со снегом, что бывает не часто. Крымчанам даже удалось налепить снеговиков.

А так выглядел Симферополь уже 1 января 2017 года.

Из года в год зима на полуострове становится проблемой как для пешеходов, так и для автомобилистов. «Скользко. Автомобилисты не готовы к такой зиме. У нас обычно зима мягкая. Половина машин выехала на летней резине. Кто-то вообще не умеет водить, потому что это их первая зима», – отмечают симферопольцы в комментарии Крым.Реалии.

В Севастополе ситуация похожая. Городской рельеф приводит к транспортному коллапсу при малейших заморозках. Об этом Крым.Реалии писали месяц назад. Во время нынешнего снегопада проблемы возникли вновь – в сети появились свежие видео буксующего транспорта в городе.

Крымчане публикуют видео заснеженной дороги по направлению к Судаку. Здесь также сохраняется опасность дорожных происшествий.

К чему готовиться крымчанам

В ближайшие дни в Крыму снова могут начаться проблемы, связанные со снежными заносами и гололедом. Начиная с 4 января и как минимум до Рождества на полуострове ожидаются ежедневные снегопады и дожди. Такой прогноз обнародовали в подконтрольном России крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Со своими предупреждениями выступают и крымские спасатели. В подконтрольном России крымском управлении МЧС опасаются порывов линий связи и электропередач, нарушений работы дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения населения и затруднений в работе автомобильного транспорта.

Возможны нарушения в работе транспорта, увеличение количества ДТП

«Источником происшествий является налипание мокрого снега, сильный гололед. Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП», – говорится в сообщении.

Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий также прогнозируют в Ялте, Алуште, Севастополе, Судаке, Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах. «Источник чрезвычайных ситуаций и происшествий – несоблюдение Правил дорожного движения, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, техническая неисправность транспортных средств», – отмечают в крымском МЧС.

Крымская погода грозит проблемами не только автомобилистам. Керченская паромная переправа уже третьи сутки работает в условиях штормового предупреждения, периодически прекращая движение паромов. В последний раз это происходило 1 января. Работу переправы возобновили только в ночь на 2 января.

А в аэропорту «Симферополь» в первые сутки нового года из-за тумана, гололеда и изморози отменили четыре рейса.

Тем не менее, крымчане пока не отменяют своих планов. Подконтрольные России местные власти планинруют провести на полуострове ряд рождественских мероприятий – в основном под открытым небом, на городских площадях. А любители зимнего купания соберутся в Евпатории на рождественский заплыв. Несмотря на прогнозы.