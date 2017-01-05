«Крымский кредит» для Ле Пен

Специально для Крым.Реалии

Наглая аннексия Крыма деморализовала не только российскую оппозицию, но и разрушает основы европейской демократии. Крайне правые и левые популисты паразитируют на теме оккупированного полуострова и войны на востоке Украины.

Желание получить российское финансирование настолько велико, что некоторые известные европейские политики вынуждены публично заявлять об этом. Они занимают откровенную прокремлевскую позицию по наиболее чувствительным для российского президента вопросам: аннексии Крыма и войны на востоке Украины. На днях кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен спровоцировала скандал, заявив, что захват Крыма Россией был законным.

«Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма хочет присоединиться к России», – заявила политик. Согласно недавним опросам общественного мнения, именно она стала лидером президентской гонки во Франции. Как показали результаты исследования Іpso, обнародованные в ноябре прошлого года, за Ле Пен готовы проголосовать 29% опрошенных французов. Известный русофил Николя Саркози, который на тот момент еще не выбыл из президентской гонки, получил на 8% меньше. Европейские политические эксперты сравнили Лен Пен с феноменом Дональда Трампа, который неожиданно победил на выборах президента США, или выходом Британии из ЕС.

Почему Ле Пен именно сейчас так громко заявила о Крыме? Предвкушая скорую победу на президентских выборах, лидер «Народного фронта» остро нуждается в деньгах. И Кремль этим умело манипулирует.

Ле Пен остро нуждается в деньгах. И Кремль этим умело манипулирует

Еще в 2014 году указанная политическая сила получила кредит в размере 9 миллионов евро в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). Большинство французских и европейских финансовых учреждений отказались давать деньги «Народному фронту». И тогда Жан-Люк Шафхаусер (депутат Европейского парламента от партии Ле Пен) предложил взять денег у русских, воспользовавшись личными связями. Господину Шафхаусеру было нетрудно договориться с россиянами, так как он ездил в качестве «наблюдателя» на незаконные «выборы» в террористские «республики» Донбасса. Московские предприниматели выделили указанную сумму через ПЧРБ. Французские журналисты выяснили, что Роман Попов, владеющий ПЧРБ, имеет непосредственное отношение к крупному российскому олигарху и другу российского президента Геннадию Тимченко.

Летом прошлого года российский Центральный банк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка. Российское агентство страхования вкладов на днях заявило, что обратилось в суд с требованием взыскать долг по кредиту, выданному ПЧРБ партии Ле Пен. После того, как банк лишили лицензии, права требования уступили третьему лицу, но агентство намерено это оспорить.

Ле Пен в прямом смысле слова загоняют в угол. Причем кремлевские СМИ смакуют подробности ее финансовых проблем. Для проведения предвыборного марафона ей не хватает 6 миллионов евро. Политик призналась в эфире телеканала BFM-TV, что намерена просить денег на стороне. «Я обратилась в ряд европейских, американских, российских банков», – сообщила Ле Пен. При этом она не уточнила, о каких именно финансовых учреждениях идет речь. Хотя уже сейчас понятно, что ее основными кредиторами могут оказаться именно кремлевские дельцы.

Марин Ле Пен или уже получила сигнал из Москвы о готовности предоставить «крымский кредит» и провести реструктуризацию предыдущего или решила сыграть на опережение, признав полуостров российским. Интересный момент заключается в том, как политическая партия, которая априори не может заниматься бизнесом, намерена вернуть долг. Лидер «Народного фронта» рассчитывает, что деньги будут просто списаны. Сделка оформляется под видом кредита, потому что французское законодательство допускает предвыборные пожертвования, но только со стороны частных лиц.

Кремлевские СМИ пытаются убедить думающую публику, что Путин может влиять на выборы на Западе

Кремлевские СМИ интерпретируют информацию таким образом, чтобы убедить думающую публику внутри страны, что Путин может влиять на выборы на Западе: в США и ЕС. Например, после победы Трампа, штатные пропагандисты убеждали население, что пропуск в Овальный кабинет республиканский кандидат получил якобы из-за пророссийской позиции. Теперь мы наблюдаем вторую часть «марлезонского балета» под условным названием «Путин и президентские выборы во Франции».

Нынешний кремлевский режим за годы нефтяного благополучия научился не только грабить страну, вывозя валюту за рубеж, но и развращать европейскую элиту. Стоит напомнить, как вели себя российские политики весной 2014 года. Они были искренне уверены, что Европа закроет глаза на аннексию Крыма, польстившись на российские деньги. Ведь для кремлевских стратегов суммы в 6-9 миллионов евро – «малая мзда», которую они могут с легкостью заплатить за необходимые услуги. Им казалось, что прикормленные агенты влияния будут способны повлиять на правительства своих стран, склонив их к выгодным для Москвы решениям.

Затея провалилась потому что украинцы не позволили Кремлю реализовать план «Новороссия»; американцы изначально заняли жесткую позицию, отказавшись признавать «Крымнаш». После падения злополучного рейса МН17 западные русофилы оказались в шатком положении. Любая апология политики Владимира Путина рассматривается как защита убийц европейских граждан. Над российским главарем довлеют «дело Литвиненко», многочисленные факты коррумпированности верхушки государства, решения международных институций, признавших Крым оккупированной территорий и многие другие политические факторы. С того момента, как «зеленые человечки» наводнили украинский полуостров, политическая «игра» Кремля зашла слишком далеко. И одним «кредитом», данным демагогу Марин Ле Пен, Путин уже не отделается.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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