Крымский бюджет: планы и реальность

В конце декабря в Крыму приняли бюджет на 2017 год, отчитавшись о «рекордном» будущем росте доходов и, соответственно, расходов аннексированного полуострова. Однако несложный анализ крымских финансов за последние три года показывает, что оккупационные власти слишком часто выдают желаемое за действительное, а реальных денег в Крым из соседней России идет все меньше.

Магия бюджетных чисел

Согласно принятому 28 декабря бюджету-2017 его доходная часть составит 131,7 млрд рублей, а расходная – 134,8 млрд рублей.

В сравнении с бюджетами предыдущих лет картинка складывается, на первый взгляд, позитивная: доходы бюджета 2015 года в первоначальной редакции составляли – 66,5 млрд рублей,а расходы – 80 млрд рублей. В 2016 году доходная часть крымского бюджета была запланирована в размере 67,4 млрд рублей, а расходная – 86,7 млрд рублей.

Запланированные на 2017 доходы превышают итоговые показатели бюджета-2016 на 18%, а расходы – только на 5%. Но это не значит, что Крым получит эти средства

Однако и в 2015, и в 2016 годах первоначальные бюджетные показатели неоднократно пересматривали в сторону увеличения. В частности, к концу 2015 года бюджет Крыма на бумаге возрос почти в два раза: доходы – до 103,5 млрд рублей, а расходы – до 117,5 млрд рублей.

В конце 2015 года Москва пригрозила подконтрольной Кремлю крымской власти штрафными санкциями в случае необоснованных корректировок бюджета (особенно его расходной части). Но это не особо помогло: финансовый документ снова неоднократно меняли, ссылаясь на рост собственных доходов. В итоге, после последней корректировки бюджета-2016 в декабре доходы Крыма достигли уже 108,9 млрд рублей, а расходы в сравнении с первоначальной редакцией возросли на 31,7 млрд рублей.

Таким образом, запланированные на 2017 доходы превышают итоговые показатели бюджета-2016 на 18%, а расходы – только на 5%. Но это не значит, что Крым получит эти средства, исходя из практики прошлых лет.

Наполнение крымского бюджета

В 2015 году участники СЭЗ не доплатили в бюджет Крыма 30,2 млн рублей, а только за первое полугодие 2016 года крымская казна не досчиталась от них уже 310 млн рублей

Основные источники наполнения бюджета полуострова, помимо трансфертов из России, – это налоги и сборы, среди которых первое место занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2015 году поступления от НДФЛ в бюджет Крыма составили 12,8 млрд рублей, а по итогам 11 месяцев 2016 года эта сумма уже достигла 17 млрд рублей. Однако в бюджете 2017 года на эту статью доходов пока запланировано только 15,6 млрд рублей. Правда, это вовсе не означает, что по итогам первого полугодия крымские власти вновь подкорректируют бюджет, отчитавшись о новом «рекордном росте» налоговых поступлений, как это уже было в минувшем году.

Несколько иная ситуация складывается с налогом на прибыль организаций, объем которого в 2017 году запланирован на 1,5 млрд меньше, чем в 2016 году (5,3 против 6,8 млрд рублей). Хотя итоговых данных поступлений по этой статье доходов еще нет, но предварительные подсчеты показывают, что перевыполнения плана не ожидается: на 1 декабря 2016 года собрали только 5,35 млрд рублей.

А это свидетельствует о низкой экономической активности крымских предприятий, среди которых треть является убыточной. Вторая причина – уход от налогов с помощью льготной системы в рамках СЭЗ. Например, в 2015 году участники СЭЗ не доплатили в бюджет Крыма 30,2 млн рублей, а только за первое полугодие 2016 года крымская казна не досчиталась от них уже 310 млн рублей. И эта тенденция будет сохраняться.

Третий источник пополнения бюджета – акциз, доходы от которого в Крыму рассчитывают в 2017 году увеличить с 2,5 до 4,8 млрд рублей, что вполне реально, учитывая повышение акцизных ставок на алкоголь, сигареты и бензин в соседней России.

Еще одна статья пополнения крымского бюджета – налоги на индивидуальных предпринимателей. Если в 2015 году за счет малого бизнеса собирались получить 482 млн рублей, то в 2017 – уже 2 млрд. И дело здесь не в росте числа предпринимателей, работающих по упрощенной системе, а в повышении для них налоговых ставок в несколько раз.

Выполнение крымских бюджетов

Освоение запланированных бюджетных средств – одна из самых сложных задач для крымских чиновников, решение которой уже какой год оказывается не по плечу ни местным, ни заезжим специалистам.

Судя по тому, что с подрядчиками ряда работ в Крыму так и не рассчитались в конце декабря, видимо, большая часть запланированных средств из России на полуостров так и не дошла

Так, по итогам 2015 года в Крыму сумели получить только 90 из запланированных 103,5 млрд рублей, и потратить, соответственно, 94 вместо 117 млрд рублей (80% от плана). При этом из российского бюджета поступило на треть средств меньше: 30,8 млрд вместо запланированных 45,8 млрд рублей. Да и освоить из этой суммы смогли только 25,7 млрд рублей.

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года ситуация оказалась еще хуже: по данным крымского «минфина» за указанный период на полуостров пришло только 60,8% запланированных дотаций. Судя по тому, что с подрядчиками ряда работ в Крыму так и не рассчитались в конце декабря, видимо, большая часть запланированных средств из России на полуостров так и не дошла.

К тому же освоение бюджета-2016 оставляет желать лучшего. В частности, по состоянию на 1 декабря 2016 года доходная часть крымского бюджета была исполнена только на 77,2% (в основном за счет местных поступлений), а расходная – на 67,1%.

Эти печальные для крымской «власти» показатели спровоцировали череду отставок за «невыполнение бюджета», среди которых самой громкой стало увольнение «вице-премьера» крымского правительства Олега Казурина, который курировал выполнение федеральной целевой программы развития Крыма и строительные работы на полуострове.

«У нас практически последнее место (по освоению бюджетных средств – ред.) занял блок, который курировал Олег Викторович Казурин. Вчера мною было принято решение о его увольнении, в том числе за систематическое невыполнение моих поручений, невыполнение государственных задач с точки зрения сроков качества и всего остального», – пояснил отставку глава крымского правительства Сергей Аксенов.

Исходя из сложившейся картины, итоговые показатели бюджетного исполнения 2016 года окажутся более печальными, чем в 2015 году. А это значит, что в 2017 году Крым получит еще меньше денег из российского бюджета. Поэтому тем крымчанам, которые рассчитывали на райскую жизнь в золотой российской клетке, досталась только клетка, да и то явно не золотая.