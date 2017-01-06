Подконтрольные России крымские власти объявили о начале реконструкции комплекса «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» – базы физкультурно-спортивного общества «Динамо», «национализированной» после российской аннексии Крыма. Оказалось, что в рамках реконструкции под снос попадает бассейн «Динамо» вместе со зрительскими трибунами. Это именно тот бассейн, в котором до 1997 года тренировалась четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, «золотая рыбка» Украины Яна Клочкова.

Церемония закладки капсулы, посвященная началу реконструкции центра, состоялась в Симферополе неделю назад. Однако, исходя из планов, озвученных чиновниками, здесь планируется не реконструкция, а полное перепрофилирование, и не только спортивное. В будущем многофункциональном спортивном комплексе общей площадью более 12 тысяч квадратных метров больше не будет плавательного бассейна. На его месте обещают построить крытый многофункциональный зал на 1200 посадочных мест и общей площадью 1740 квадратных метров для соревнований по художественной гимнастике, боксу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, всем видам единоборств и танцевальным видам спорта.

Спортзалы, сауна, кафе и гостиница

Проект реконструкции спортивно-тренировочного центра в Симферополе предусматривает обновление фасада здания с двумя лифтами. Планируется, что один из них будет панорамным.

На первом этаже комплекса должен будет появиться большой комфортабельный холл с вестибюлем, конференц-зал, тренажерный и фитнес-залы, залы спортивной борьбы и самбо, а также зал тяжелой атлетики на 40 человек. «Также предусмотрена сауна для восстановления спортсменов», – говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного России крымского парламента.

На втором этаже здания разместят зал борьбы дзюдо, гостиницу на 84 места и администрацию комплекса, на третьем – многофункциональный зал и медицинский восстановительный центр, а на четвертом – VIP-ложу, пресс-центр и администрации спортивных школ.

Сумма, в которую обойдется проект, изначально составляла 180 миллионов рублей. Такую цифру в 2015 году называл теперь уже бывший министр спорта подконтрольного России правительства Крыма Георгий Шестак. А уже в конце 2016 года глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов озвучил уже другую сумму. Общая стоимость проекта реконструкции, по его словам, составит 600 миллионов рублей. Из них 140 миллионов рублей на строительно-монтажные работы должны быть выделены уже в этом году.

Завершение строительства здесь ожидается в 2019 году.

Бассейн не подлежит восстановлению?

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Решение о сносе бассейна «Динамо», по словам главы подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова, обусловлено якобы невозможностью его восстановления.

Чаша бассейна не подлежит восстановлению, поэтому было принято решение о строительстве на месте открытого плавательного бассейна

«Комплекс построен в 1978 году, основным объектом был плавательный бассейн, 20 лет он функционировал без капитального ремонта, система водоснабжения и водоочистки пришли в негодность. Чаша бассейна не подлежит восстановлению в связи с необратимыми деформациями конструкций, поэтому было принято решение о строительстве на месте открытого плавательного бассейна – крытого многофункционального зала для проведения республиканских, всероссийских и международных соревнований», – цитирует его пресс-служба подконтрольного России парламента Крыма.

По словам Константинова, помимо чаши бассейна сносу подлежат и открытые трибуны.

В своих выводах о невозможности восстановления объекта чиновники опираются на данные экспертизы, которая была проведена еще в 2014 году. Но кто выступает экспертами, сделавшими вывод о непригодности бассейна к ремонту, неизвестно.

Чаша бассейна треснула и восстановить ее нет возможности. Подсчитали средства на реконструкцию – на эти деньги мы можем отдельно построить бассейн международного стандарта

«Экспертиза показала, что чаша бассейна треснула и восстановить ее нет возможности. Подсчитали средства на реконструкцию – на эти деньги мы можем отдельно построить бассейн международного стандарта. Реконструировать бассейн «Динамо» невозможно», – заявлял тогда Георгий Шестак.

Категорически не согласны с выводами крымских властей относительно состояния бассейна «Динамо» в Федерации плавания Украины.

Мы еще до аннексии Крыма ставили вопрос о реконструкции бассейна и такие планы были

«Отремонтировать бассейн можно было, он не такой уж и старый. Я пять-шесть лет назад там был и видел ситуацию. Более того, мы еще до аннексии Крыма ставили вопрос о реконструкции бассейна и такие планы были. Но тогда возникли проблемы с собственниками земли, на территории которой находится бассейн, и это много лет тормозило работы. Но сказать, что бассейн нельзя восстановить, невозможно. В крайнем случае можно было снести те сооружения, которые полностью изношены, а на их месте построить новый бассейн. Но очень плохо, что там решили вообще его снести. Можно сказать, что Украина потеряла еще одну плавательную базу», – отметил в комментарии Крым.Реалии генеральный секретарь Федерации плавания Украины Андрей Глазков.

Следует отметить, что всего шесть лет назад о невозможности восстановления бассейна «Динамо» в Симферополе речь не шла вообще. В 2010 году его взяло в аренду на 25 лет киевское ООО «Медиа-Арсенал», известное тем, что восстановило целую сеть бассейнов в различных регионах Украине. Фирма планировала сделать из старого бассейна «Динамо» в Симферополе закрытый олимпийский бассейн площадью 50х25 метров, глубиной 5 метров с вышками для прыжков. Стоимость реконструкции тогда составляла около 19 миллионов гривен, а открыть новый бассейн планировалось в 2012 году.

Но тогда работы не были начаты из-за проблем, созданных, в том числе, действовавшей тогда в Крыму украинской властью.

«Разрушать всегда легче, чем строить»

Планы по восстановлению всего спорткомлекса «Динамо» озвучивал и нынешний нардеп Украины Сергей Куницын во время своего премьерства в Крыму. Бассейн после возрождения он предлагал назвать именем четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой.

Сама Клочкова в 2012 году тоже призывала крымские власти восстановить бассейн.

«Это мой первый бассейн, где я тренировалась, начинала свою спортивную карьеру. В 1997 году пришлось уехать, так как бассейн развалился, там все перестало работать. Хорошо было бы, чтобы это был бассейн с раздвижной крышей. Чтобы там можно было зимой тренироваться и летом, под крымскими лучами. Давно там нужно сделать ремонт и восстановить его», – заявляла чемпионка в интервью «Центру журналистских расследований».

Я всегда только за то, чтобы строились новые бассейны. Потому что разрушать всегда легче, чем строить

Мы связались с Яной Клочковой, чтобы выяснить ее позицию относительно судьбы своего первого тренировочного бассейна. Она свое отношение к решению о сносе объекта сформулировать затруднилась. «Мне сложно комментировать. Я, к сожалению, никак не могу на это повлиять. Я всегда только за то, чтобы строились новые бассейны. Потому что разрушать всегда легче, чем строить», – заявила она в комментарии Крым.Реалии.

Последняя фраза олимпийской чемпионки вполне применима к крымской практике. Вместо бассейна «Динамо» подконтрольные России крымские власти еще два года назад обещали построить в Симферополе новый бассейн олимпийского уровня. Но пока дальше планов дело пока не сдвинулось.